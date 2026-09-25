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國中生刺頸高中學長裁定收容 高中生完成手術轉加護病房

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

新北市某中學昨天發生國三徐姓少年持剪刀刺殺同校學長高三黃姓少年事件，黃姓少年黃一度失去呼吸心跳，經送醫搶救恢復生命徵象，昨晚開刀手術基隆長庚醫院今天說明，學生經胸腔及心臟血管外科團隊手術，已於昨晚順利完成手術、生命徵象穩定，並於轉入加護病房持續觀察治療。

基隆長庚說，昨天下午送至醫院急診的學生，經胸腔及心臟血管外科團隊手術，已於昨晚順利完成手術、生命徵象穩定，並於轉入加護病房持續觀察治療，醫療團隊將持續全力照護。

行凶徐姓國三少年昨晚瑞芳警分局移送基隆地院少年法庭處理，上午11時裁定收容，送台北少年觀護所。

學校今天也聲明表示遺憾與痛心，學校說，經初步了解，本案為偶發之單一事件。兩位當事學生平時並不熟識，查校內亦無相關的霸凌通報紀錄。昨放學後，兩名學生於公車上因音量問題產生口角，隨後在校外飲料店因排隊問題再次產生言語衝突，國三學生失控就近取得剪刀，導致憾事發生。

<a href='/search/tagging/2/國中生' rel='國中生' data-rel='/2/111362' class='tag'><strong>國中生</strong></a>刺頸高中學長裁定收容，<a href='/search/tagging/2/高中生' rel='高中生' data-rel='/2/127270' class='tag'><strong>高中生</strong></a>完成手術生命徵象穩定轉加護病房。記者游明煌／翻攝
國中生刺頸高中學長裁定收容，高中生完成手術生命徵象穩定轉加護病房。記者游明煌／翻攝

國中生 加護病房 高中生 手術 基隆

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