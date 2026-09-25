學弟殺高三學長法院今開庭 高中生母：自首就減刑玩弄法律避責？

新北市某中學國三徐姓少年與同校學長高三黃姓少年，昨天在瑞芳一間飲料店前起衝突，徐涉持剪刀刺黃頸部一刀，黃一度失去呼吸心跳，經送醫搶救恢復，開刀手術，仍有生命危險；徐犯後向警方自首，稱放學搭公車時與黃起口角，警方昨晚將徐依殺人未遂罪嫌送基隆地方法院少年法庭審理，今天上午9時開庭。黃的母親說「自首就能減刑責嗎？弄法律避責？」

瑞芳警分局昨晚10點多將徐姓少年依殺人未遂罪嫌送基隆地方法院少年法庭審理，今天上午9點開庭，徐姓少年坦承持剪刀行凶，指一時氣憤臨時起意，犯後立即自己走到派出所自首。

新北市長侯友宜、基隆市長謝國樑昨晚到醫院探視重傷黃姓少年及家屬。黃姓少年的母親昨在基隆長庚醫院時表示，兒子平常都是搭校車到台北回家，平時他們都照顧得很好，昨天他說因為中秋節前要和同學出去逛一逛，就搭公車去瑞芳，根據同學的說法，因為搭公車時發生口角，他兒子平常話不多，比較安靜，有請對方不要太大聲，可能因此結怨；後來又因在飲料店排隊相遇，對方拿刀就刺，完全想不到只是爭吵，怎會變殺人？

黃姓少年的父親表示，國家的法律如何就應該要如何，不是自首就沒事，兒子昨天說要和同學去逛街，一路都傳LINE和他報行程，沒想到會因這樣的事殺人，完全無法想像。

殺高三學長國三生法院今早開庭，高中生母：自首就減刑玩弄法律避責？記者游明煌／攝影

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