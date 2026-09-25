高三生遭學弟刺殺與死神拔河 學校聲明與遺憾：無霸凌通報

新北市某中學昨天發生國三徐姓少年持剪刀刺殺同校學長高三黃姓少年事件，黃姓少年一度失去呼吸心跳，經送醫搶救恢復，開刀手術後仍在與死神拔河。學校發聲明表示，深感遺憾與痛心，指兩人並不熟識，沒有霸凌通報紀錄，但指徐姓少年平時情緒適應方面，確實需要較多的專業支持。

昨天在瑞芳一間飲料店前起衝突，徐涉持剪刀刺黃頸部一刀，黃一度失去呼吸心跳，經送醫搶救恢復，開刀手術，仍有生命危險；徐犯後向警方自首，稱放學搭公車時與黃起口角，警方昨晚將徐依殺人未遂罪嫌送基隆地方法院少年法庭審理，今天上午9時開庭。黃的母親說「自首就能減刑責嗎？弄法律避責？」

學校今聲明表示，經初步了解，本案為偶發之單一事件。兩位當事學生平時並不熟識，查校內亦無相關的霸凌通報紀錄。昨放學後，兩名學生於公車上因音量問題產生口角，隨後在校外飲料店因排隊問題再次產生言語衝突，國三學生失控就近取得剪刀，導致憾事發生。

學校指出，受傷的高三學生目前正於醫院全力救治中，除市府協助外，學校團隊會積極持續陪伴受傷學生家屬，提供醫療與後續處理的一切必要協助。

針對外界關心該名國三學生的在校狀況，學校說，該生在平時的情緒適應方面確實需要較多的專業支持。學校輔導室一直以來皆持續密切輔導與關懷，除了定期的晤談與情緒引導，老師們也積極鼓勵他發展攝影等個人興趣以抒發心情，並與家長保持著密切聯繫，持續努力協助其穩定就學與情緒發展。

學校表示，目前全案已由警方進一步調查釐清，校方將全力配合檢警辦案。同時，學校也將在下周學生返校後，針對相關班級與師生啟動全面的心理輔導機制，以安定校園情緒。校方將盡全力給予雙方家庭最大的支持，並祈願受傷學生能早日康復。