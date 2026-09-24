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國三生刺高三學長頸險死殺人未遂送辦 高中生家長：手段太凶殘

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導

新北市某中學國三徐姓少年與同校學長高三黃姓少年，今天在瑞芳一間飲料店前起衝突，徐涉持剪刀刺黃頸部一刀，黃一度失去呼吸心跳，經送醫搶救恢復，開刀手術，仍有生命危險；徐犯後向警方自首，稱放學搭公車時與黃起口角，警方今晚將徐依殺人未遂罪嫌送基隆地方法院少年法庭審理。

黃姓少年的父母向警方說，小孩是家中獨生子，今天兒子說要在中秋節放假前跟同學到瑞芳市區逛街，想不到就發生意外，幸好兒子從鬼門關被搶救回來，兒子的同學說，黃在公車上有制止徐姓少年講話不要太大聲，要小聲一點，因此結怨，又因在飲料店前排隊問題與徐少發生爭執，指責徐姓少年手段太兇殘。

警方調查，14歲徐姓少年今天下午3時放學後與同學赴新北瑞芳火車站附近逛街，約4時在民生街一間飲料店前遇到同校17歲黃姓少年，起口角後爆肢體衝突，徐從騎樓麵線羹攤商的碗盆上，拿起業者剪食物使用的剪刀攻擊，黃頸部遭刺一刀倒地濺血，騎樓滿是血跡。

黃被傷及頸部大動脈，救護人員到場檢查已無呼吸、心跳，緊急施以心肺復甦術，黃經送醫急救恢復生命跡象，開刀救治仍未脫離險境。徐行凶後致電報警，稱持剪刀刺傷學長要自首，請求警方派員到場處理，瑞芳警分局偵查隊及瑞芳派出所員警趕抵現場，徐已離開，前往瑞芳所自首。

徐稱，他不認識黃，今天放學搭同一班公車，與黃發生口角，到飲料店排隊時又被對方嘲諷及辱罵，一氣之下持騎樓攤商剪刀刺黃。警方調閱監視器影像追查，兩人搭公車途中曾起口角，後來下車各自離開，又在飲料店相遇再起爭執，監視器也拍到雙方在騎樓肢體衝突，徐揮剪刀猛刺黃頸部一刀。

據調查，案發時攤商將剪刀放在碗盆上，徐隨手拿起刺傷黃，並無預藏凶器，警方研判臨時起意犯案。校方表示，兩名學生均正常到校，在校期間未有異狀，因應中秋連假，下午3時放學，雙方放學後在校外衝突，兩人相差三個年級，應不熟識。

新北市長侯友宜、基隆市長謝國樑今晚到醫院探視，關心黃救治情形，並慰問家屬，拜託院方全力救治。侯表示，市政府會持續關心學生狀況，教育局也會陪伴家屬，提供必要協助。醫院表示，目前血壓穩定、生命徵象已恢復，緊急手術中。

國三生刺高三學長頸險死殺人未遂送辦，<a href='/search/tagging/2/高中生' rel='高中生' data-rel='/2/127270' class='tag'><strong>高中生</strong></a>家長：手段太凶殘。 記者游明煌／翻攝
國三生刺高三學長頸險死殺人未遂送辦，高中生家長：手段太凶殘。 記者游明煌／翻攝

殺人未遂 高中生 學長

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