高中生遭刺頸…國教盟：應從交友圈著手預防 提高少事法刑度

新北市某中學徐姓男學生昨與黃姓學長在校外起口角，持剪刀刺頸，黃被送醫命危。國教行動聯盟理事長王瀚陽指出，應從交友圈與輔導機制著手預防，並檢討少年事件處理法提高刑度。

王瀚陽表示，青少年因前額葉發展尚未完全，衝動與「煞車系統」較弱，面對衝擊容易情緒失控，因此大家常說國中生都會有青春期；家長與學校要關心孩子的交友圈，平常是否有跟黑幫等組織接觸或身處該環境，如有此情形，最好立即隔離，不然就可能會發生「打打殺殺」事件。

他表示，對於曾經犯罪或加入幫派組織的孩子，輔導系統應提前注意，列入警示範疇，否則一旦發生衝突事件，很可能會措手不及。

王瀚陽指出，許多偏差行為背後往往有幫派組織介入，青少年常因模仿效應或為了取得認同，鋌而走險，甚至誤以為未成年身分能獲得法律保護而有恃無恐。

他指出，少事法過度保護未成年人，未能有效打擊背後的犯罪組織，應檢討修法，嚴懲幕後教唆的幫派或組織、共犯等，提高少年犯下重大暴力、殺人等重罪刑責，才能達遏止與預防效果。