張俊傑逃亡喊價「300萬坐桶子」遭拒 檢方聲押屏東接應者

立委高金素梅前助理張俊傑棄保潛逃邁入19天，檢警調掌握情資，指張俊傑曾試圖從嘉義偷渡出境，但礙於張俊傑是超棘手人物，道上幾乎沒人敢接單，張俊傑一度喊價「300萬坐桶子」，仍遭各路人馬拒絕。專案小組掌握，張俊傑藏匿南部期間，男子顏士宸受託購買物資、接運載送等事宜，詎料今主動向警方投案，稱張俊傑已偷渡，北檢認為顏士宸意圖聲東擊西，顯有串滅證之虞，聲押禁見。

據了解，顏士宸與協助安排車輛接應張俊傑的林哲丞是朋友，張俊傑過往對屏東山區部落相當熟識，前陣子躲藏屏東期間，由顏士宸照顧兩天生活起居，但顏士宸投案後，對關鍵案情避重就輕，還說張俊傑已從嘉義偷渡，試圖誤導辦案方向。

張俊傑9月6日在大安森林公園破壞點電子環，在竹聯幫義堂「小麥可」陳威達協助下，從台北一路逃往嘉義，再轉往南部逃竄，途中有多組人馬交替掩護。國安單位掌握線索，張俊傑確實考慮過要從嘉義偷渡，但因涉入共諜案，沒人敢碰這燙手山芋，張俊傑只好「另謀出路」。

據調查，張俊傑流竄南部尋找偷渡地點期間，透過混跡宮廟的林哲丞幫忙，透過友人陳元安向現役軍人吳東翰借手機，聯繫商討接應計畫，再找顏士宸幫忙製造斷點，試圖干擾檢警追緝，林哲丞與顏士宸均與張俊傑有過接觸。