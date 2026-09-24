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口角竟行凶！國三生持剪刺高三學長頸 專家籲從交友圈與輔導機制預防

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市某中學國三徐姓男學生，今天下午與同校高三黃姓學長在一家麵攤前發生爭執，徐竟持攤上的剪刀猛刺黃頸部，黃男一度無呼吸心跳，所幸送醫救回。國教盟理事長王瀚陽指出，應從交友圈與輔導機制著手預防，現行少事法也該檢討提高刑度。

國教行動聯盟理事長王瀚陽表示，青少年因前額葉發展尚未完全，衝動與煞車系統較弱，面對衝擊容易情緒失控，因此常說國中生都會有青春期。家長與學校在這時候要關心孩子的交友圈，平常是否有跟黑幫、組織等團體接觸或身處該環境，如果是有的話就要小心，最好就是立即隔離，不然可能就會發生這種衝突甚至打打殺殺的事件。

另外比如曾經有犯罪、曾經加入幫派組織的孩子，輔導系統應該要提前注意列入警示的範疇，不然一旦事情發生學校跟大家會不知所措。

王瀚陽指出，許多偏差行為背後往往有幫派組織介入。青少年常因模仿效應或為了取得認同而鋌而走險，甚至誤以為未成年身份能獲得法律保護而恃無恐。王瀚陽認為現行少年事件處理法過度保護未成年人，卻未能有效打擊背後的犯罪組織，應該要進行檢討。修法方向除了解決少年的偏差行為外，更應嚴懲幕後教唆的幫派或組織、共犯等，並提高少年犯下重大暴力、殺人等重罪的刑責，才能達到遏止與預防的效果。

瑞芳某高中高三學生被刺頸命危，行凶同校國中生學弟商家剪刀當凶器。記者游明煌／翻攝
瑞芳某高中高三學生被刺頸命危，行凶同校國中生學弟商家剪刀當凶器。記者游明煌／翻攝

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