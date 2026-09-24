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與死神搶命…遭刺頸高三生已恢復心跳手術中 醫院說明現況

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高中生被刺頸重傷 醫院說明：搶救後生命徵象恢復緊急手術中

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

新北市某中學徐姓國三男學生與同校高三黃姓學長，疑先前在學校搭校車有口角過節，今天下午放學後又在瑞芳區民生街一家麵線羹攤商前撞見，徐一時氣憤隨手拿麵攤剪刀猛黃頸部一刀，徐生行凶後向警方自首，黃生一度沒有呼吸心跳，搶救後恢復，仍在醫院搶救。

基隆長庚醫院說明，今天下午新北市瑞芳區學生頸部遭利器刺傷，經119救護車於下午4時36分送達基隆長庚紀念醫院急診，到院前OHCA（無呼吸心跳）。

醫院表示，接獲通報後，立即啟動外傷急救小組，由急診、外科、麻醉及護理團隊共同搶救。經心肺復甦術等積極處置，患者恢復心跳，目前血壓穩定、生命徵象已恢復，並由醫院胸腔血管外科醫師進行緊急手術，目前手術中。

醫院說，將持續以患者生命安全為最優先，全力救治，後續病況將視治療進展適時對外說明。

<a href='/search/tagging/2/高中生' rel='高中生' data-rel='/2/127270' class='tag'><strong>高中生</strong></a>被刺頸重傷，醫院說明搶救後生命徵象恢復，緊急手術中。記者游明煌／攝影
高中生被刺頸重傷，醫院說明搶救後生命徵象恢復，緊急手術中。記者游明煌／攝影

高中生 醫院 手術

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