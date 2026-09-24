高中生被刺頸重傷 醫院說明：搶救後生命徵象恢復緊急手術中

新北市瑞芳區稍早傳出國中男同學砍傷學長案件。一名就讀國三男學生與同校高三學長，在下課後兩人因發生口角衝突，學弟竟憤而持剪刀刺殺學長，導致其頸部中刀，案發後男同學主動向警方自首，目前受傷學生仍在搶救中。

2026-09-24 18:50