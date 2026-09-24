新北高中生遭學弟砍傷…侯友宜赴醫院探視傷者 校方也發聲了

新北市瑞芳區稍早傳出國中男同學砍傷高中學長事件。一名國三男學生與同校高三學長於下課後，兩人因發生口角衝突，學弟竟憤而持剪刀刺殺學長，案發後學弟主動向警方自首，目前受傷學生仍在搶救中。新北市長侯友宜稍早已前往基隆長庚醫院探視，關心學生救治情形並慰問家屬，也拜託院方全力救治。

侯友宜表示，市府會持續關心學生狀況，教育局也會陪伴家屬，提供必要協助。至於事件原因及詳細經過，將由警方進一步調查釐清。

校方則表示，2名學生都正常到校，雙方在校期間未有明顯異狀，由於明天適逢連假，學校在今天下午3點放學，初步了解雙方是放學後在校外衝突，2人相差3個年級，應該並不熟識，是否屬於偶發事件仍待警方釐清，目前涉案學生在接受警方詢問。

新北市長侯友宜稍早前往基隆長庚醫院探視受傷學生，關心學生救治情形並慰問家屬。記者游明煌／攝影