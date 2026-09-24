聽新聞
0:00 / 0:00
89男投案稱張俊傑棄保潛逃從嘉義偷渡？ 檢警不排除聲東擊西
立委高金素梅前助理張俊傑棄保潛逃第19天，檢警查出，男子顏士宸涉協助安排車輛接應張俊傑流竄的林哲丞製造斷點，原本打算近日發動拘提，沒想到顏士宸卻主動投案，到案後還稱張俊傑已從嘉義偷渡，警方認為顏士宸投案動機不單純，懷疑說詞可信度，詢後移送台北地檢署複訊，也是本案第14名接應共犯。
張俊傑9月6日在大安森林公園破壞點電子環後，在竹聯幫義堂「小麥可」陳威達協助下，一路從台北逃往嘉義，途中由多人穿插交掩護流竄，平日混跡宮廟的穿梭在傳統廟會中，他與接應共犯之一的陳元安是朋友，透過陳元安向吳東翰借手機，彼此透過吳東翰手機聯繫，商討接應計畫，2人均與張俊傑碰過頭，日前雙雙遭聲押獲准。
據調查，顏士宸在張俊傑逃亡過過程中，涉協助林哲丞製造車輛斷點，藉由魚目混珠干擾檢警追緝，詎料今日突然投案，他與陳威達不同的是，他有「交代」張俊傑去向，並聲稱張俊傑已偷渡出境，檢警研判幕後有高人下指導棋，目前仍全力追查張俊傑下落。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。