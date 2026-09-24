快訊

颱風攪局4千人困機場…女團睡地板 她穿這件睡衣獲封「超絕美人」：太性感

再傳健康疑雲！習近平下機靠彭麗媛攙扶「手緊抓不放」上周突缺席印度晚宴

頸部中刀命危…國三生刺傷同校高中學長 新北教育局曝今日在校狀況

聽新聞
0:00 / 0:00

89男投案稱張俊傑棄保潛逃從嘉義偷渡？ 檢警不排除聲東擊西

聯合報／ 記者蕭雅娟張宏業／台北即時報導

立委高金素梅前助理張俊傑棄保潛逃第19天，檢警查出，男子顏士宸涉協助安排車輛接應張俊傑流竄的林哲丞製造斷點，原本打算近日發動拘提，沒想到顏士宸卻主動投案，到案後還稱張俊傑已從嘉義偷渡，警方認為顏士宸投案動機不單純，懷疑說詞可信度，詢後移送台北地檢署複訊，也是本案第14名接應共犯。

張俊傑9月6日在大安森林公園破壞點電子環後，在竹聯幫義堂「小麥可」陳威達協助下，一路從台北逃往嘉義，途中由多人穿插交掩護流竄，平日混跡宮廟的穿梭在傳統廟會中，他與接應共犯之一的陳元安是朋友，透過陳元安向吳東翰借手機，彼此透過吳東翰手機聯繫，商討接應計畫，2人均與張俊傑碰過頭，日前雙雙遭聲押獲准。

據調查，顏士宸在張俊傑逃亡過過程中，涉協助林哲丞製造車輛斷點，藉由魚目混珠干擾檢警追緝，詎料今日突然投案，他與陳威達不同的是，他有「交代」張俊傑去向，並聲稱張俊傑已偷渡出境，檢警研判幕後有高人下指導棋，目前仍全力追查張俊傑下落。

立委高金素梅前助理張俊傑棄保潛，協助製造斷點的共犯顏士宸主動向警方投案。記者蕭雅娟／攝影
立委高金素梅前助理張俊傑棄保潛，協助製造斷點的共犯顏士宸主動向警方投案。記者蕭雅娟／攝影

張俊傑 嘉義 棄保潛逃

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

影／高金素梅前助理涉共諜棄保潛逃18天 檢警逮第13名接應共犯

高金素梅助理張俊傑逃匿案 共犯顏姓男子投案

一路南逃、換車製造斷點 高金素梅「大帳房」屏東萬丹現蹤

海巡防逃專案查獲十通緝犯 研判張俊傑仍潛藏國內

相關新聞

瑞芳某高中生被刺頸命危 涉行凶14歲國中生自首原因曝

14歲徐姓國中生今天下午4點多，在新北市瑞芳民生街一家飲料店騎樓，不滿一名17歲黃姓高中生先前曾對他口頭嘲諷，今天又被其辱罵，一時氣憤持路旁商家的剪刀，刺向高中生頸部，高中生意識不清，有生命危險，送基隆長庚醫院搶救。

新北高中生遭學弟砍傷…侯友宜赴醫院探視傷者 校方也發聲了

新北市瑞芳區稍早傳出國中男同學砍傷高中學長事件。一名國三男學生與同校高三學長於下課後，兩人因發生口角衝突，學弟竟憤而持剪刀刺殺學長，案發後學弟主動向警方自首，目前受傷學生仍在搶救中。新北市長侯友宜稍早已前往基隆長庚醫院探視，關心學生救治情形並慰問家屬，也拜託院方全力救治。

89男投案稱張俊傑棄保潛逃從嘉義偷渡？ 檢警不排除聲東擊西

立委高金素梅前助理張俊傑棄保潛逃第19天，檢警查出，男子顏士宸涉協助安排車輛接應張俊傑流竄的林哲丞製造斷點，原本打算近日發動拘提，沒想到顏士宸卻主動投案，到案後還稱張俊傑已從嘉義偷渡，警方認為顏士宸投案動機不單純，懷疑說詞可信度，詢後移送台北地檢署複訊，也是本案第14名接應共犯。

回家過中秋夢碎！謝典霖父子涉賄拚交保 台中高分院今駁抗告

彰化縣議會議長謝典霖與其父謝新隆因涉嫌議會餐敘賄選案，雙雙遭法院裁定羈押禁見。為爭取能在中秋節前夕解除羈押、返家團圓，謝氏父子已委任律師正式提起抗告。台中高分院今日中午已收到該案的抗告案卷，火速分案交由法官審理，合議庭今晚裁定，駁回抗告確定。

新北國三生驚爆持刀刺傷學長 教育局：學校配合調查持續關懷學生

新北市瑞芳區稍早傳出國中男同學砍傷學長案件。一名就讀國三男學生與同校高三學長，在下課後兩人因發生口角衝突，學弟竟憤而持剪刀刺殺學長，導致其頸部中刀，案發後男同學主動向警方自首，目前受傷學生仍在搶救中。

人拉回來！17歲高三學生被刺頸命危 恢復心跳開刀搶救

新北市某私立中學今天下午放學後，徐姓14歲國三男學生在瑞芳區民生街一家麵線羹攤商前，撞見同校17歲高中部黃姓姓學長，因先前曾有糾紛，國中認為又被嘲諷起口角衝突，一時氣憤隨手拿麵攤位一把食物剪刀猛刺高中生一名，高中頸部大動脈噴血出來濺滿地，到院前沒有呼吸、心跳。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。