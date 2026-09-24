89男投案稱張俊傑棄保潛逃從嘉義偷渡？ 檢警不排除聲東擊西

立委高金素梅前助理張俊傑棄保潛逃第19天，檢警查出，男子顏士宸涉協助安排車輛接應張俊傑流竄的林哲丞製造斷點，原本打算近日發動拘提，沒想到顏士宸卻主動投案，到案後還稱張俊傑已從嘉義偷渡，警方認為顏士宸投案動機不單純，懷疑說詞可信度，詢後移送台北地檢署複訊，也是本案第14名接應共犯。

張俊傑9月6日在大安森林公園破壞點電子環後，在竹聯幫義堂「小麥可」陳威達協助下，一路從台北逃往嘉義，途中由多人穿插交掩護流竄，平日混跡宮廟的穿梭在傳統廟會中，他與接應共犯之一的陳元安是朋友，透過陳元安向吳東翰借手機，彼此透過吳東翰手機聯繫，商討接應計畫，2人均與張俊傑碰過頭，日前雙雙遭聲押獲准。

據調查，顏士宸在張俊傑逃亡過過程中，涉協助林哲丞製造車輛斷點，藉由魚目混珠干擾檢警追緝，詎料今日突然投案，他與陳威達不同的是，他有「交代」張俊傑去向，並聲稱張俊傑已偷渡出境，檢警研判幕後有高人下指導棋，目前仍全力追查張俊傑下落。