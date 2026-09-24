高金素梅助理張俊傑逃匿案 共犯顏姓男子投案

北檢偵辦立委高金素梅助理張俊傑逃匿案，昨天指揮警方在台南拘提涉案的男子梁昱仁，檢察官複訊後諭令2萬元交保，並限制出境、出海。涉案的男子顏士宸今天到警方投案，晚間移送北檢複訊。

另外，媒體報導，顏男供稱張俊傑已從嘉義沿海偷渡出境。檢警對顏男的說法保持懷疑態度，仍積極追緝張俊傑下落。

張俊傑涉嫌與高金素梅詐領助理費等案，北檢今年6月依貪污等罪起訴高金素梅、張俊傑等24人。張俊傑移審後以新台幣1000萬元交保並配戴電子手鐶，9月6日破壞手鐶逃匿，台北地方法院發布通緝。

檢警追查發現，張俊傑逃匿期間由多人以不同車輛接力載送，透過跨縣市移動、藏匿及反覆換車規避追查。檢警已先後拘提12名共犯，昨天在台南市逮捕涉案的梁昱仁，移送北檢複訊，檢察官諭令2萬元交保，並限制出境、出海。

涉嫌協助張俊傑逃匿的顏士宸今天凌晨到新北市警察局新店分局投案，顏男供稱曾幫忙張俊傑在屏東縣藏匿2天。警方訊問後晚間移送北檢複訊。