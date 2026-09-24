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瑞芳某高三學生被刺頸命危 行凶同校國中生學弟拿商家剪刀當凶器
新北市某私立中學今天下午放學後，徐姓14歲國三男學生在瑞芳區民生街一家麵線羹攤商前，撞見同校17歲高中部黃姓姓學長，因先前曾有糾紛，國中認為又被嘲諷起口角衝突，一時氣憤隨手拿麵攤位一把食物剪刀猛刺高中生一名，高中頸部大動脈噴血出來濺滿地，到院前沒有呼吸、心跳，目前命危搶救中。
瑞芳警分局調查，今天下午4時15分許，瑞芳區民生街徐姓國中生報案他持剪刀刺傷同學要向警方自首，請求派員到場處理。瑞芳分局接獲通報後，立即調度偵查隊及瑞芳派出所等線上警力趕赴現場查處。警網抵達前，行凶徐男自行至分局瑞芳派出所自首。
警方方初步瞭解，徐姓國中生供稱，不滿同校學長黃男先前曾發生糾紛，一時氣憤，持路旁商家剪刀刺向被害人頸部。警方表示，傷者意識不清有生命危險，由119救護車緊急送往基隆長庚醫院救治。
瑞芳分局表示，已調監視器畫面釐清詳細案情，依法偵辦。基隆長庚醫院表示，目前仍在搶救中。
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