運毒集團夾藏6.9公斤海洛因入關遭查扣 檢警白色麵粉代換揪共犯

柯姓男子等人今年1月間將夾藏有6.9公斤海洛因塑膠玩具共2箱以國際航空郵包，自泰國非法運輸至台灣而海關查獲，改以白色麵粉代換，陳姓男子依指示收取包裹而遭拘提到案，而由邱姓及另名陳姓男子載運到柯住處拆解包裹當場被逮，邱、陳等3人今被判9年至5年10月不等徒刑，柯則另案偵查中。

檢方起訴，柯、綽號「敏哥」及在TELEGRAM暱稱「X」及所屬運毒集團成員今年1月6日將夾藏12包海洛因（合計淨重6.9公斤，純度83.59％）毒品運抵臺北關松山分關時，為關務人員發覺有異全數予以扣案。檢警為查緝共犯，以白色麵粉代換後依原定運輸流程，由郵局人員派送至指定收件地址。

據調查，柯於去年12月底前，先找陳協助領取包裹，並同意給付3至5萬元報酬，將手機輾轉交由陳手上聯繫用。陳依「X」指示，今年1月10日中午在台南南區，向郵務人員收取包裹，並呼叫計程車協助將該包裹載運至其住處房間藏放，等待下一步指示。警方同日即以現行犯將陳逮捕。

然而，柯不知陳遭警方查獲，仍指示他當晚將包裹輾轉寄放他處，「敏哥」於同年月12日以6000元代價找到另名陳姓男子協助搬運包裹，另柯13日則以2萬元代價找到邱姓男子協助搬運包裹。

邱、陳於13日取得包裹後，隨即駕車北上，並將包裹運抵桃園市中壢區一處鐵皮房屋，依「敏哥」指示拆解包裹內已遭代換的白色麵粉取出。警方於同日下午4時許，對該鐵皮廠房逕行搜索，當場查扣包裹等物。陳等3人均坦承犯行。

台南地院合議庭指出，陳等3人均在本案毒品包裹入境後才參與運輸行為，與柯、「X」間僅就國內運輸部分有犯意聯絡及行為分擔，又因毒品包裹已先為警查扣，再由警方採無害控制下交付方式續行偵查，並全程監控，因此，3人均犯運輸第一級毒品罪未遂罪。

合議庭認為，3人為未遂犯，且於偵查及準備程序、審理時均自白犯行，均依法遞減輕其刑。另陳男積極配合警方追查共犯，符合減刑要件，再依法遞減。

合議庭指出，陳、邱犯運輸第一級毒品未遂罪，分別處5年10月、7年10月。另名陳男雖供認犯行，但供詞避重就輕，多所反覆，因而量處9年。全案可上訴。