前議員黃俊哲涉貪汙、公益侵占 檢方引用禮記、論語起訴求刑32年6月

民進黨前新北市議員黃俊哲涉嫌於議員任內，以人頭協會詐領長照補助款、侵占公益至少783萬餘元及向土地開發商無息借款4百萬關說土地分割。新北地檢署今偵結，依貪汙收受不正利益、刑法公益侵占、詐欺及洗錢等8罪嫌起訴，求刑累計32年6月。

新北檢引用《禮記》有云：「大道之行也，天下為公。」《論語》亦言：「其身正，不令而行；其身不正，雖令不從。」直指黃俊哲明知補助制度承載的公共目的，卻指揮服務處主任唐龍輝、助理胡苡瑄廣設協會及關懷據點，使政府補助淪為支應議員服務處人事成本，將原應投入長照事業的公共資源「挪作他用」，轉化為其政治組織、人力及活動的經費來源，讓據點的照顧服務員實際上須從事議員質詢、社群宣傳、選民服務及政治活動等工作。

檢方查出，黃等人涉嫌以議員服務處人員虛報關懷據點專職人員，2020年至2023年間，向社會局詐領補助330萬餘元，款項納入議員服務處經費管理機制，統籌支配使用、混用支應各項支出。其中，黃及他的議員服務處主任唐龍輝、丁紹斌涉嫌用張、唐、劉等3人作為「人頭照服員」詐領補助款77萬餘元，3人緩起訴處分。

檢方追查，黃在擔任3屆新北市議員後，涉嫌請經營吉田公司的土地開發商負責人曾景煌捐款給他控制的非營利社會團體「玉山青年會」，自2019年至2025年11月共捐款920萬元，其中824萬匯入「青年會0635帳戶」，截至今年5月僅剩40萬餘元，黃、唐、胡涉嫌侵占玉山青年會款項783萬8333元。

檢方查出，黃俊哲將玉山青年會公益款項，用於和牛專賣店、米其林日本料理、法式餐廳等高價餐飲、百貨、高價旅宿、休閒娛樂、雪茄及其他私人消費，又向曾景煌「無息借款」400萬元，且替業者向財政局關說土地分割申請案。

黃起初稱已返還400萬元，檢方告知他查無返還紀錄後，才翻供稱尚未返還。檢方認為，黃犯後態度不佳，詐領補助、公益侵占及收受不正利益等8項犯行，分別具體求處2年以上至9年以上不等徒刑，公益侵占部分求處5年以上有期徒刑；公務員對於職務上之行為收受不正利益部分，求處9年以上有期徒刑。

曾景煌涉貪汙對於公務員不違背職務之行為交付不正利益罪嫌，唐、丁等服務處人員分別涉詐欺、洗錢、公益侵占等罪嫌起訴。