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瑞芳某高中生被刺頸命危 涉行凶14歲國中生自首原因曝

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

14歲徐姓國中生今天下午4點多，在新北市瑞芳民生街一家飲料店騎樓，不滿一名17歲黃姓高中生先前曾對他口頭嘲諷，今天又被其辱罵，一時氣憤持路旁商家的剪刀，刺向高中生頸部，高中生意識不清，有生命危險，送基隆長庚醫院搶救。

瑞芳警分局調查，今天下午4時15分許，於瑞芳區民生街一名國中生報案人報稱他持刀刺傷其他學生，要向警方自首，請警方派員到場處理。

瑞芳分局接獲通報後，立即通報偵查隊及瑞芳所等線上警力趕赴現場查處，警網到場時，徐姓14歲國中男已自行到分局瑞芳派出所向警方自首。

警方初步調查，國中生稱，因同校的一名高中生不斷對其口頭嘲諷，今又遭其辱罵，一時氣憤持路旁商家之剪刀刺向被害人頸部。警方說，傷者意識不清，有生命危險，姓名及年籍待查，經由119救護車將其送基隆長庚醫院救治。

瑞芳某高中生被刺頸命危，涉行凶14歲國中生自首原因曝。記者游明煌／翻攝
瑞芳某高中生被刺頸命危，涉行凶14歲國中生自首原因曝。記者游明煌／翻攝

瑞芳某高中生被刺頸命危，涉行凶14歲國中生自首原因曝。記者游明煌／翻攝
瑞芳某高中生被刺頸命危，涉行凶14歲國中生自首原因曝。記者游明煌／翻攝

國中生 瑞芳 高中生 自首

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