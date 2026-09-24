吸毒幻覺惹禍！台中毒蟲闖泳池揮槍險殺女童 二審仍判6年4月

台中市陳姓男子去年因施用過量毒咖啡包與愷他命，在毒品引發的強烈精神幻覺下，持改造手槍闖入台中市一處公眾游泳池。陳男朝著游泳教練、一名女童開槍，所幸手槍卡彈未擊發，才未釀成無可挽回的悲劇。一審依殺人未遂、槍砲等罪，判刑6年4月，刑後入相當處所監護2年。案經上訴，二審昨天審結，認原審量刑適當，駁回上訴，維持原判。

判決指出，陳姓男子在去年10月10日傍晚，在租屋處吸食大量毒咖啡包與愷他命後，因毒性發作產生遭人控制、幻聽等精神病症狀。陳男隨後攜帶改造手槍與子彈，闖入附近一處公眾得出入的游泳池。

當時泳池內有一名教練正在指導一對年幼兄妹上課。陳男無故跳下水後，步步逼近教練與未滿7歲的女童，還將槍口對準兩人，拉動滑套並扣下扳機開槍射擊，萬幸的是，槍支因不明原因未成功擊發，警方研判是卡彈掉落池底。

陳男見狀，又靠近兩人持槍揮舞恐嚇，甚至步上樓梯再次轉身以雙手持槍瞄準師生，導致被害人受到極度驚嚇。陳男隨後步出泳池，又持槍敲碎停放在停車場的一輛轎車擋風玻璃，最終遭獲報到場的警方當場制伏逮捕。

台中地院審酌，陳男明知槍彈為違禁物仍非法持有，且在公眾得出入的場所開槍，嚴重危害社會治安與民眾生命安全。經中國醫藥大學附設醫院精神鑑定，確認陳男案發時因「卡西酮與愷他命中毒後衍生之精神病症狀」，導致辨識與控制能力顯著減低，依法得減輕其刑。

法官認為，陳男持槍瞄準未滿7歲兒童開槍的行為，惡性極其重大，對社會安寧造成嚴重恐慌，無刑法第59條情堪憫恕之適用。

一審依槍砲、殺人未遂等罪，合併判處陳男6年4月。同時，考量其缺乏病識感且有高度再犯風險，宣告其於刑之執行完畢或赦免後，令入相當處所施以監護2年。

全案上訴至台中高分院後，合議庭認為原審量刑妥適、認事用法均無違誤，被告上訴理由皆不足以動搖原判決，予以駁回，維持重判6年4月，尚未確定。