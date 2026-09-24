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一路南逃、換車製造斷點 高金素梅「大帳房」屏東萬丹現蹤

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

無黨立委高金素梅「大帳房」張俊傑棄保潛逃，檢警展持續搜捕，近日發現張俊傑現蹤在屏東萬丹鄉並有人接應，萬丹鄉有88快速道路，臨近往東港等漁港，也可能往屏東山區或台東躲藏。檢警加強查緝，嚴防偷渡。

張俊傑迄今仍行蹤不明，警政署懸賞百萬元檢舉獎金，檢警專案小組搜捕行動，張俊傑一路往南到處都有人接應，且不斷換位置、交通工具，製造斷點，增添檢警追查難度。

張俊傑出現在屏東縣萬丹鄉一帶，萬丹鄉有88快速道路，鄰近東港等漁港便捷，鄰近高屏溪流域，鄉內有許多水坊道路、防汛道路。

高金素梅深耕屏東縣、台東縣原民部落。張俊傑行蹤仍成謎，是否伺機躲在山區或尋求偷渡可能性，檢警追查中。

張俊傑9月6日在大安森林公園破壞點電子環後，一路從台北往南逃，途中由多人穿插交掩護，迄今下落不明，短期內抓捕人數達已超過一打，全案還有多名共犯未到案。

高雄沿海地區一帶貼出張俊傑的懸賞通報，嚴防偷渡。記者劉星君／攝影
高雄沿海地區一帶貼出張俊傑的懸賞通報，嚴防偷渡。記者劉星君／攝影

高金素梅 屏東 萬丹

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