快訊

接機遇B-1轟炸機巨響！川普瞬間呲牙咧嘴 習近平超淡定

老鷹眼沒零件換！想買新主流預警機 問報價就被美擋7年

台股開低一度跌378點！台積電領跌、5日線警鈴大作 聯發科翻紅抗空

聽新聞
0:00 / 0:00

富邦大樓血案爆獵殺名單？警澄清無第二目標...但嫌犯曾做「這件事」

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

台北市中山區富邦人壽「建北大樓」21日驚傳血案，黃姓男子潛入大樓9樓通訊處，等待3小時後尾隨洪姓業務員至廁所廁間狂砍，雙雙重傷送醫，案發至今已3天，兩人仍無法製作筆錄。專案小組追查發現，黃男犯案前曾上網搜尋洪男資訊，認定為預謀犯案；至於外傳有「獵殺名單」或第二目標，警方嚴正否認，澄清全案僅針對洪男一人，並無其他對象。

警方調查，黃男（41歲）當天上午8點多在包包內攜帶3把水果刀前往大樓，在9樓待位區等待3小時後，上午11點多見洪姓業務員（38歲）步入廁所立刻尾隨行凶，雙方在廁所廁間內爆發激烈扭打、雙雙重傷；惟廁所內無監視器、也無人目擊。

洪男被送往馬偕醫院，黃男則送台大醫院急救，兩人均身中十多刀且滿臉鮮血，雖經緊急手術無生命危險，但洪男氣切、黃男插管，事發後至今第3天，兩人仍無法言語，警方尚無法製作筆錄釐清案情。

針對案發後，有媒體報導黃男疑持有包含前同事在內的「獵殺名單」、「第二目標」等情事，北市中山警方今發新聞稿澄清，經專案小組追查與過濾，並無所謂的「獵殺名單」或第二對象，全案僅針對洪姓業務員一人。

警方指出，目前掌握黃男與被害人的唯一交集，僅在於黃男前妻與洪姓業務員的車禍賠償官司，至於黃男是否因此心生不滿、預謀行凶，由於雙方至今未製作筆錄，仍待進一步釐清。

據了解，黃男與奶奶同住新北市新店區，專案小組事後至黃男住處搜索，雖未發現違禁品，但發現黃男透過網搜等方式蒐集過洪男個資，證實他確有預謀，但並未有清單或是計劃等文字內容。

據悉，正因目前唯一線索是「官司」，專案小組為求慎重，清查黃男過去所有司法紀錄，發現他2023年在新店某停車場當管理員時，曾與錢姓女同事因清潔問題爆發口角並提告妨害自由，警方第一時間聯繫上錢女，確認她安全無虞，雙方已和解並完成賠償，且黃男早已離職、雙方無接觸。

富邦人壽「建北大樓」9樓通訊處9月21日傳出持刀傷人案。聯合報系資料照
富邦人壽「建北大樓」9樓通訊處9月21日傳出持刀傷人案。聯合報系資料照

富邦 大樓 血案

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

北市刑大前科偵隊長涉貪風暴擴大 北檢再羈押1人

110獲報有「張文式」捷運恐攻！數十警力加強維安 1男謊報恐嚇落網

新婚夜離奇失蹤…新郎母載2幼孫車沉海底溺斃 恐怖案發地爆「已吞人多次」

海巡防逃專案查獲十通緝犯 研判張俊傑仍潛藏國內

相關新聞

富邦大樓血案爆獵殺名單？警澄清無第二目標...但嫌犯曾做「這件事」

台北市中山區富邦人壽「建北大樓」21日驚傳血案，黃姓男子潛入大樓9樓通訊處，等待3小時後尾隨洪姓業務員至廁所廁間狂砍，雙雙重傷送醫，案發至今已3天，兩人仍無法製作筆錄。專案小組追查發現，黃男犯案前曾上網搜尋洪男資訊，認定為預謀犯案；至於外傳有「獵殺名單」或第二目標，警方嚴正否認，澄清全案僅針對洪男一人，並無其他對象。

監守自盜…溢領老人千萬元養老金買名牌包 社工羈押

台北市社會局老人福利科前社工督導江羿潔，負責保管監護宣告長者財產，涉嫌「監守自盜」侵占至少五人逾一千二百萬元養老金，北市警信義分局警方在新北市政府外拘提江女，台北地檢署認江女涉犯貪汙治罪條例嫌疑重大，向台北地方法院聲請羈押禁見，北院昨裁准。

獨／基隆名人幼兒園虐童案2家長丟雞蛋判罰3千 法官：逾合理抗議範圍

基隆市七堵區名人幼兒園6月爆發多名教保員不當對待多名幼兒的「集體虐童案」，市府已廢止設立許可，負責人、教保相關人員都被移送法辦，市長謝國樑也曾為市府處理不夠周全落淚致歉。但家長在7月初不滿市府第一階段處懲太輕前往幼兒園拉白布條抗議，要求官員下台。謝姓、陳姓家長因丟雞蛋遭警方送辦，法官依違反社維法判罰各3千元。

美濃大峽谷、大樹光電海…高雄再爆千坪農地淪「廢材山」 市府：已重罰

高雄農地遭非法堆置再添一樁，民代昨質詢踢爆，繼美濃大峽谷、小港柏油山、大樹光電海到燕巢垃圾山後，永安區一處近一千八百坪農地冒出「廢材山」，現場廢材研判可塞滿六座奧運標準游泳池；環保局回應，去年稽查發現已移送地檢署偵辦，要求業者今年底前完成清理。

割頸案求償砲火猛⋯乾哥律師具狀批「法律人之恥」 楊家律師回應了

新北市楊姓國中生前年耶誕節被郭姓少年持彈簧刀割頸身亡，楊家父母、姊姊提告郭及教唆的林姓少女求償2177萬餘元，一審判賠938萬餘元。全案上訴至二審，雙方律師上演激烈攻防，郭的委任律師更以書狀痛批對方為「法律人之恥」；楊家律師李惠暄則回應，當事人權益更重要，訴訟中對她的指控或批評，不會放在心上。

驚險！台74線保時捷深夜行駛中竄火 烈焰吞噬百萬名車幸無人傷

台中市西屯區台74線快速道路昨（23）日深夜驚傳火燒車意外，一輛保時捷跑車行經西屯路段時突然起火燃燒，整輛車陷入火海，所幸駕駛警覺及時逃生，台中市消防局獲報後迅速出動馳援，火勢在15分鐘內撲滅，未釀成人員傷亡。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。