富邦大樓血案爆獵殺名單？警澄清無第二目標...但嫌犯曾做「這件事」

台北市中山區富邦人壽「建北大樓」21日驚傳血案，黃姓男子潛入大樓9樓通訊處，等待3小時後尾隨洪姓業務員至廁所廁間狂砍，雙雙重傷送醫，案發至今已3天，兩人仍無法製作筆錄。專案小組追查發現，黃男犯案前曾上網搜尋洪男資訊，認定為預謀犯案；至於外傳有「獵殺名單」或第二目標，警方嚴正否認，澄清全案僅針對洪男一人，並無其他對象。

警方調查，黃男（41歲）當天上午8點多在包包內攜帶3把水果刀前往大樓，在9樓待位區等待3小時後，上午11點多見洪姓業務員（38歲）步入廁所立刻尾隨行凶，雙方在廁所廁間內爆發激烈扭打、雙雙重傷；惟廁所內無監視器、也無人目擊。

洪男被送往馬偕醫院，黃男則送台大醫院急救，兩人均身中十多刀且滿臉鮮血，雖經緊急手術無生命危險，但洪男氣切、黃男插管，事發後至今第3天，兩人仍無法言語，警方尚無法製作筆錄釐清案情。

針對案發後，有媒體報導黃男疑持有包含前同事在內的「獵殺名單」、「第二目標」等情事，北市中山警方今發新聞稿澄清，經專案小組追查與過濾，並無所謂的「獵殺名單」或第二對象，全案僅針對洪姓業務員一人。

警方指出，目前掌握黃男與被害人的唯一交集，僅在於黃男前妻與洪姓業務員的車禍賠償官司，至於黃男是否因此心生不滿、預謀行凶，由於雙方至今未製作筆錄，仍待進一步釐清。

據了解，黃男與奶奶同住新北市新店區，專案小組事後至黃男住處搜索，雖未發現違禁品，但發現黃男透過網搜等方式蒐集過洪男個資，證實他確有預謀，但並未有清單或是計劃等文字內容。

據悉，正因目前唯一線索是「官司」，專案小組為求慎重，清查黃男過去所有司法紀錄，發現他2023年在新店某停車場當管理員時，曾與錢姓女同事因清潔問題爆發口角並提告妨害自由，警方第一時間聯繫上錢女，確認她安全無虞，雙方已和解並完成賠償，且黃男早已離職、雙方無接觸。