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監守自盜 溢領老人千萬元買名牌包 社工羈押

聯合報／ 記者蕭雅娟張宏業王聖藜／台北報導

台北市社會局前<a href='/search/tagging/2/社工' rel='社工' data-rel='/2/103655' class='tag'><strong>社工</strong></a>督導江羿潔（中）涉嫌侵占監護長者財產，台北地檢署聲押禁見獲准。記者張宏業／攝影
台北市社會局前社工督導江羿潔（中）涉嫌侵占監護長者財產，台北地檢署聲押禁見獲准。記者張宏業／攝影

台北市社會局老人福利科前社工督導江羿潔，負責保管監護宣告長者財產，涉嫌「監守自盜」侵占至少五人逾一千二百萬元養老金，北市警信義分局警方在新北市政府外拘提江女，台北地檢署認江女涉犯貪汙治罪條例嫌疑重大，向台北地方法院聲請羈押禁見，北院昨裁准。

北院指出，審酌證據及江女（三十八歲）供述，認她犯罪嫌疑重大，考量江女所涉情節及金額不輕，未來可能面臨重刑，客觀上有逃亡之虞，且相關事證及涉案情節尚待釐清，江女有影響證人證述及證據保全可能。

北院衡酌案件性質、偵查進行程度、公共利益維護及被告權益保障後，認為有羈押必要，裁定羈押禁見。

檢警查出，江羿潔自二○二四年起至今年六月任職北市府社會局老人福利科，負責管理文山區被法院監護宣告長者的財產與機構安置業務。社會局是孤苦無依長者的法定監護人，負責保管長者金融存摺與印章，由社工實際執行業務，但內控機制疑失靈，缺乏定期稽核，才使江女監守自盜一年多，直至離職後業務交接，社會局清點財物時，才發現有長者存款異常短少。

江羿潔任職北市府社工督導時具公務員資格，涉嫌自二○二五年五月至今年六月間，利用安置機構協助長者請款的機會，她同時負責上簽公文及出面提領存款代繳，一年多來「以少報多」，溢領至少五名年長者養老金，總額超過一千二百萬元，疑似拿來買精品。

江羿潔在剴剴案（台北市男童遭保母虐死）發生期間，曾受邀上節目講述兒少保護及出養、收養制度，也曾參與社工專書撰寫，在社工界小有名氣。

江女從北市府離職後，今年九月起在新北市府擔任社工督導，前天信義分局員警抵達新北市政府，由政風單位通知她下樓，才在市府外、依貪汙治罪條例侵占職務上持有之非公用私有財物罪拘提到案。

警方另在江女住處查扣愛馬仕、香奈兒、ＬＶ等名牌包，及卡地亞手表、戒指等物。

信義分局前天警詢後，將江羿潔移送北檢複訊，檢察官聲請羈押禁見獲准。

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