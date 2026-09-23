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影／高金素梅前助理涉共諜棄保潛逃18天 檢警逮第13名接應共犯

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

檢警偵辦立委高金素梅前助理張俊傑涉共諜潛逃案，迄今邁入第18天，張俊傑仍下落不明，不確定是否已出境，新店分局今凌晨在台南市東區，拘提有毒品前科的接應共犯梁昱仁，據了解，梁昱仁角色是負責接應其他共犯，並非載送張俊傑，且到案後供詞避重就輕，詢後依藏匿人犯罪移送台北地檢署複訊。

檢警追查張俊傑逃亡案，查出男子陳元安與混跡宮廟的友人林哲丞接受指令，掩護張俊傑逃竄，由陳元安出面向現役軍人吳東翰接用手機，接著打電話與林哲丞聯絡，由林哲丞安排車輛接應張俊傑在台南流竄，日前拘提2人到案，檢方認林哲丞有串滅爭之虞，聲押禁見獲准，陳元安5萬交元交保、限制出境出海。

張俊傑9月6日在大安森林公園破壞點電子環後，在竹聯幫義堂「小麥可」陳威達協助下，一路從台北逃往嘉義，途中由多人穿插交掩護，讓張俊傑迄今下落不明，新店警方陸續逮捕12名接應共犯，短期內抓捕人數達已超過一打，梁昱仁是第13名落網者，但角色較邊緣，僅負責接應其他共犯，全案還有多名共犯未到案。

張俊傑涉收受大陸資金，吸收高金素梅現任辦公室主任陳智篁、助理林怡君，在台發展共諜組織，高檢署收網前，張俊傑聞風棄保潛逃，陳智篁、林怡君被羈押禁見。

北檢9月14日對張俊傑、陳威達發布通緝，陳威達雖主動投案，但始終未如實交代藏鏡人，聲押禁見獲准。檢方拘提共犯周煥凱、潘信義、陳俊翰、陳厚彰、林哲丞，5人均羈押禁見。

立委高金前助理張俊傑棄保潛逃18天，警方在拘提第13名接應共犯梁昱仁到案。記者張宏業／攝影
立委高金前助理張俊傑棄保潛逃18天，警方在拘提第13名接應共犯梁昱仁到案。記者張宏業／攝影

高金素梅 共諜 棄保潛逃

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