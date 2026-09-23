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無照又毒駕撞死單車騎士 桃園板模工人遭判11年6月

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

林姓板模工前年10月間使用具安眠、鎮定效果的氟硝西泮後無照駕車，沿著蘆竹區大竹路行駛時，追撞自行車造成楊姓男騎士多重性外傷，送醫後因中樞神經性休克死亡，桃園地院國民法官庭審理，今午依毒駕致死罪判處林男11年6月，可上訴。

判決指出，27歲男子林皓翔未領有汽車駕駛執照，過去曾因酒後駕車的公共危險案件，於2020年4月底被判刑2月確定。未料在前案確定10年內，林男仍於2024年10月9日晚間事故發生前某時，在不詳地點施用第三級毒品氟硝西泮。仍於案發當天下午7時34分，在鄭姓車主不知情下駕車外出。

案發當晚11時46分，林沿桃園市蘆竹區大竹路往南青路方向行駛，在行經大竹路324號前時，因施用毒品後，注意力、反應力及控制力均受影響，從後方直接撞上前方騎著自行車的楊姓男子，楊男當場人車倒地，但林卻沒停車，繼續行駛75公尺直到撞上路旁湯男停放的車輛後才停下；楊男經送醫急救，仍於翌日凌晨1時59分因中樞神經性休克死亡。

國民法官法庭審理時，林男是否確實有施用毒品後駕車成為重要爭點。法院指出，林男於2024年10月10日下午2時同意採集尿液送驗，檢驗出氟硝西泮代謝物濃度達62ng/mL，超過刑法第185條之3第1項第3款所定尿液確認檢驗標準50ng/mL。

法院另從事故經過及監視器畫面認定，林男在撞擊楊男前沒有煞車、減速行為，撞擊後也沒有停頓或煞車等自然反應，而是持續往前行駛，直到再撞上停放路旁車輛後才停止。而林男早於當晚11時已經駕車自後追撞他人發生交通事故。

判決認為，林男短時間內接連撞擊車輛及楊男，駕車狀態明顯異常，加上監視器畫面及林男自身供詞，均可與施用具有安眠、鎮定效果的氟硝西泮後，注意力、操控力受到影響及反應遲鈍的狀態相互吻合，因此認定林男確有施用毒品後駕車的行為。

判決指出，林男肇事後留在現場，警方到場後向員警坦承自己是肇事者，雖然他只承認過失致死部分，但已使警方能迅速鎖定犯罪嫌疑人身分，節省釐清嫌疑人的偵查資源，因此依刑法第62條規定減輕其刑。

國民法官庭指出，林男僅因貪圖方便，在施用毒品後仍駕車上路，犯罪時沒有受到任何刺激，又因未注意車前狀況，從後方撞擊騎自行車的楊男致死，而楊男並未有肇事因素，林男的犯罪手段及違反義務程度均屬嚴重。

國民法官庭認為，本案造成楊男家屬頓失至親，留下難以彌補的傷痛，也嚴重漠視道路交通安全，林男犯後始終否認施用毒品後駕車，只坦承過失致死，也未曾向楊男家屬表達歉意，更沒有實質彌補行為，未取得家屬原諒或宥恕，犯後態度無從作有利評價。

此外，審酌林男案發前已有數次無照駕駛遭查緝紀錄，以及他的智識程度、模板工工作及生活狀況等情形，認為沒有特別值得從輕或同情的背景，最終依刑法第185條之3第1項第3款、第3項前段之不能安全駕駛動力交通工具因而致人於死罪，判處有期徒刑11年6月。

男子林皓翔2024年10月間使用毒品後無照駕車外出，深夜行經蘆竹區撞死楊姓自行車騎士，桃園地院國民法庭今依不能安全駕駛動力交通工具因而致人於死罪，判處有期徒刑11年6月，可上訴。聯合報系資料照
男子林皓翔2024年10月間使用毒品後無照駕車外出，深夜行經蘆竹區撞死楊姓自行車騎士，桃園地院國民法庭今依不能安全駕駛動力交通工具因而致人於死罪，判處有期徒刑11年6月，可上訴。聯合報系資料照

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