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2男涉租民宅以自動化設備栽種大麻 嘉檢起訴

中央社／ 嘉義市23日電

陳男、廖男被控合謀租賃嘉義市民宅，並以「扦插」繁殖方式結合自動化設備擴大栽種，檢警於今年4月間查獲，查扣67株大麻植株，嘉檢偵結，依違反毒品危害防制條例起訴。

嘉義地檢署今天發布新聞稿，保三總隊第二大隊今年初據報居住嘉義市的陳姓男子、廖姓男子涉嫌藏放大批毒品，報請嘉檢檢察官呂雅純指揮偵辦，發現廖男頻繁進出嘉義市東義路一處民宅，檢警於今年4月間持搜索票執行搜索。

嘉檢表示，現場除逮捕廖男外，並查扣已風乾完成的乾燥大麻葉1包（毛重36公克），並在其承租的栽種據點起獲大麻植株67株（含乾燥植株1株、幼苗），以及植物生長燈、數位照度計、自動灌溉與光照控制設備等全套專業栽種工具。

檢警表示，廖男於今年1月間承租嘉義市東義路房屋作為大麻栽種場，並向同夥陳男購買大麻種子、植株及生長燈等設備。自2月起，陳男教導廖男栽種技術，並以「扦插」繁殖方式結合自動化設備擴大栽種。

嘉檢說明，廖男另將剪下的大麻葉攜回住處風乾加工，製造達於易施用程度的第二級毒品大麻成品。後續並拘提涉案的陳男到案。

嘉檢表示，廖男涉及毒品危害防制條例的製造第二級毒品罪嫌；陳男涉及毒品危害防制條例的意圖供製造毒品之用而栽種大麻罪嫌。

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