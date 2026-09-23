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海巡防逃專案查獲十通緝犯 研判張俊傑仍潛藏國內

中央社／ 台北23日電

立委高金素梅前助理<a href='/search/tagging/2/張俊傑' rel='張俊傑' data-rel='/2/247523' class='tag'><strong>張俊傑</strong></a>棄保潛逃，檢警佈下天羅地網追緝。聯合報系資料照
立委高金素梅前助理張俊傑棄保潛逃，檢警佈下天羅地網追緝。聯合報系資料照

海巡署今天表示，為嚴防重大境管對象張俊傑潛逃出境，防逃專案期間已接連查獲10名通緝犯、攔阻2名受限制出境處分者違法出港，目前情資顯示張仍潛藏國內，持續加大查緝力道。

無黨籍立委高金素梅與助理張俊傑涉嫌詐領助理費等案，台北地檢署今年6月依貪污等罪起訴高金素梅、張俊傑等24人；張俊傑移審後以新台幣1000萬元交保並配戴電子手鐶，他9月6日破壞手鐶逃匿、棄保潛逃，台北地方法院發布通緝。

海洋委員會海巡署下午透過新聞稿表示，為嚴防張俊傑潛逃出境，自9月7日接獲高檢署通報後，即刻啟動防逃專案，全面動員所屬布下天羅地網。

透過強化情資蒐報、提高安檢力度及加強海域目標監控等勤務，在各港口與岸際維持高強度執法密度，海巡署說，專案期間已接連查獲10名通緝犯、攔阻2名受限制出境（海）處分的國人違法出港。

另外，由小型目標監偵查獲毒品愷他命1案高達1828.7公斤及非法入出境1人，嚴密岸海防線，全力杜絕涉案對象潛逃。

海巡署表示，除派員參與檢警專案小組全力追緝相關嫌犯，並建立24小時情資聯繫機制，追查張俊傑行蹤與阻斷其逃亡網絡；在海巡與警方全力追緝下，專案小組已陸續拘提涉嫌協助運送、藏匿等共犯12人，其中海巡查緝隊直接參與並協助拘提4人。

海巡署說，儘管海巡及警察已布下天羅地網，但張俊傑極其狡猾，多次製造斷點規避查緝，但依各項情資顯示，他目前仍潛藏國內，持續加大查緝力道、全力追捕。

海巡署強調，「海巡人力有限，民力無窮」，民眾若發現張俊傑行蹤，或於港區、海岸及周邊區域察覺可疑人、車、船等異常情事，請立即撥打「118」免費報案專線通報；提供具體線索因而查獲張俊傑到案者，海巡署將移請專案小組統籌核發最高百萬元檢舉獎金，並籲請民眾切勿以身試法，窩藏或接應張俊傑。

張俊傑 海巡 通緝

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