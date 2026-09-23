快訊

亞運體操／隊友送上30歲最棒大禮 唐嘉鴻領軍男團摘銅喊話再創歷史

打破60年慣例！川普高禮遇親迎習近平 對中鷹派受挫「這事成轉折點」

亞運男籃／男籃外籍教頭圖奇確定下課！籃協公告解除兵符

聽新聞
0:00 / 0:00

寄養家庭爆凌虐！5歲童被打到腦出血躺廁所地板 狠爸冷血不送醫

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

新竹縣從事半導體業的徐姓男子擔任寄養家庭，卻長期凌虐5歲林姓寄養兒童，以手捏胸部、讓林童頭部遭到嚴重撞擊，徐見林童神智不清，還僅冰敷、放在廁所地板上，林童腦出血、肋骨骨折、全身傷痕累累，必須長期服用抗痙攣藥物，一審依成年人故意對兒童傷害罪判刑1年，徐提上訴，台灣高等法院改判11月徒刑，可上訴。

徐和妻子2022年經新竹縣、新竹市政府審查通過，領有寄養家庭許可證，同年受家扶基金會委託照顧5歲林姓兒童；隔年，徐多次在住處凌虐、傷害林童，同年2月1日下午5時許，徐和林童2人單獨在家時，徐讓林童頭部遭受嚴重撞擊，且見林童神智不清、步伐不穩、身體癱軟且嗜睡，卻僅用冷凍食品替林童冰敷後，安置在住處4樓廁所地板。

直到當日晚間約9時許，徐才和妻子一起將林童送醫，醫院插管治療、手術，診斷林童腦膜下出血、肋骨陳舊性骨折等，且全身多處瘀傷與結痂傷口。兒童重症加護科及兒童影像診斷科主治醫師診斷評估，林童高度懷疑外力造成腦傷，後遺症嚴重，需長期觀察、服用抗痙攣藥物及復健。

醫院向警方通報後得知案情，徐否認犯行，供稱他沒有傷害林童，他用心照顧林童生活起居，待林童有如親生子女，當天是小孩跌倒、額頭撞一個包，他要帶林童去冰敷時，因右手有傷、牽林童下樓跌倒，兩人摔在樓梯上。

徐也稱，林童來的時候身上就有舊傷，腳有被狗咬、刀子割過的舊傷，小腿有被蚊子叮，然後林童會去抓，手是因為她有像異位性皮膚炎一樣龜裂及結痂等。

一審認為徐擔任寄養家庭，卻害林童重大顱內損傷，昏迷指數低至6分，危險性不可言喻，事後矢口否認犯行，並以不合理的意外情節卸責，辯詞矛盾，難以採信，依成年人故意對兒童傷害罪判刑1年。

徐提上訴，仍堅持否認犯罪，但高院二審綜合卷證資料，認定林童的傷勢確實是徐反覆傷害及凌虐造成的，審酌林童經治療後，腦部仍有異常放電情形，經定時回診、服用抗癲癇藥物後才好轉，徐在審理期間已自行匯款50萬元至林童社會局安置帳戶作為補償，改判11月徒刑。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

徐姓男子擔任寄養家庭，卻長期凌虐5歲林姓寄養兒童，造成腦出血、肋骨骨折、全身傷痕累累。圖／AI生成
徐姓男子擔任寄養家庭，卻長期凌虐5歲林姓寄養兒童，造成腦出血、肋骨骨折、全身傷痕累累。圖／AI生成

寄養家庭 寄養 新竹縣

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

護女恐嚇「請吃大便」家長遭判刑 校方認證無霸凌親友籲停止標籤化

惡劣！台中高中生藏手機錄4女同學裸浴、指侵醉女 最新判決出爐

富邦大樓喋血為前妻復仇？他等3小時進「大便間」狂砍業務員雙雙插管

台中姨公幫5歲女童紮衣被控伸手入褲猥褻 2證據還清白

相關新聞

寄養家庭爆凌虐！5歲童被打到腦出血躺廁所地板 狠爸冷血不送醫

新竹縣從事半導體業的徐姓男子擔任寄養家庭，卻長期凌虐5歲林姓寄養兒童，以手捏胸部、讓林童頭部遭到嚴重撞擊，徐見林童神智不清，還僅冰敷、放在廁所地板上，林童腦出血、肋骨骨折、全身傷痕累累，必須長期服用抗痙攣藥物，一審依成年人故意對兒童傷害罪判刑1年，徐提上訴，台灣高等法院改判11月徒刑，可上訴。

「恐龍扛狼」遠端操控大麻農場 涉案軍人求減刑落空

鍾姓軍人在通訊軟體化名，遙控認識30年的幼兒園同學種植大麻，一審依製造毒品罪判他10年8月徒刑，鍾男不服上訴，高雄高分院認定他落網時否認犯行、避重就輕，無法適用自白減刑，駁回上訴。全案仍可上訴。

新北市立殯儀館廁所驚見死屍 男子全身屍斑死因待查

新北市立殯儀館驚傳死亡意外。今天清晨6時許有民眾報案表示有男子倒臥在殯儀館廁所內，警方及救護人員到場，發現這名年約50歲的男子已出現屍僵屍斑明顯死亡，鑑識人員初步勘驗未發現明顯外傷或外力介入，確切身分及死因仍待相驗釐清。

台東21歲女毒販小吃部販安毒 海巡查扣19公克、3人遭起訴

台東1名21歲黃姓女子涉嫌以小吃部為據點販賣安非他命，還透過LINE、IG、FB聯繫交易，海巡去年8月搜索查扣安非他命毛重19公克等證物，並循線追出2名涉案人，全案依違反毒品危害防制條例偵辦，3人日前遭台東地檢署提起公訴。

影／通緝犯衝撞警車想逃 高雄警亮槍圍捕起獲改造槍

高雄市警方昨晚查捕通緝犯吳姓男子，不料他竟開車衝撞警方車輛。員警亮槍圍捕，當場將壓制吳男，並起獲槍彈，依違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌移送法辦。

影／大麻1株變67株 嘉義透天樓暗藏大麻溫室市值逾兩千萬

保三警察總隊接獲情資，得悉有人在嘉義市透天樓房培育大麻動員查緝，發現廖姓、陳姓2男子涉嫌打造溫室，由1株大麻活株已培植出67株活株，另起獲多種毒品，黑市價值逾2000萬元，將他們移送法辦。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。