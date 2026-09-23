「恐龍扛狼」遠端操控大麻農場 涉案軍人求減刑落空

鍾姓軍人在通訊軟體化名，遙控認識30年的幼兒園同學種植大麻，一審依製造毒品罪判他10年8月徒刑，鍾男不服上訴，高雄高分院認定他落網時否認犯行、避重就輕，無法適用自白減刑，駁回上訴。全案仍可上訴。

判決指出，鍾男2023年5月透過網路購入大麻種子、燈具及除濕機等設備，在屏東租屋處試種成功後，找利姓男子全天候照料，並透過網路通訊軟體化名「恐龍扛狼」，遠端傳授種植方法，當年10月收成。警方獲報查緝後，查扣13株大麻活株及逾1公斤乾燥大麻花、葉。屏東地院審理時，鍾男遭判刑10年8月，利男判5年2月。

鍾男上訴二審，主張他在偵訊時已坦承共同種植，應適用自白減刑；且種13株大麻未流入市面，也無前科、軍旅表現良好，請求減刑。

因鍾男落網時否認自己是「恐龍扛狼」、「以為種的是鼠尾草」避重就輕，高雄高分院法官認為，縱使他在一審坦承不諱，也不適用自白減刑。

法官認定，鍾男無視政府杜絕毒品禁令製造二級毒品，對於社會潛在危害甚深，提供種植設備及技術，製造第二級毒品對社會及國人健康危害甚鉅，客觀上無可憫恕，因此維持原判決刑度，駁回他的上訴。

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