影／大麻1株變67株 嘉義透天樓暗藏大麻溫室市值逾兩千萬

保三警察總隊接獲情資，得悉有人在嘉義市透天樓房培育大麻動員查緝，發現廖姓、陳姓2男子涉嫌打造溫室，由1株大麻活株已培植出67株活株，另起獲多種毒品，黑市價值逾2000萬元，將他們移送法辦。

保三警察總隊第二大隊今天表示，35歲陳姓男子扮演「製毒導師」，提供大麻種子、植物生長燈及相關栽植設備，教導46歲廖姓男子利用扦插方式，5個月間將原本1株大麻繁衍栽植成67株，若持續分株繁殖，數量恐快速增加。

警方報請嘉義地檢署指揮偵辦，與高雄市刑警大隊、嘉義縣、市警方組成專案小組，4月間發動2波搜索，逮捕廖姓、陳姓男子2人，查獲大麻活株67株及大批培育設備，另起獲K他命、梅錠、毒品咖啡包等毒品。

警方調查，該集團為掩人耳目，特別租下住宅區透天樓房，從外觀看不出異狀，屋內卻被改造成大麻栽植場，利用高功率植物生長燈、空調及定時光照設備，營造適合大麻生長的環境，平時也刻意減少人員進出，以躲避警方查緝。警詢後，依違反毒品危害防制條例移送嘉義地檢署偵辦，並於近日起訴。

保三總隊提醒，大麻在台灣仍列為第二級毒品，製造、運輸、販賣第二級毒品，最高可處無期徒刑或10年以上有期徒刑，得併科1500萬元以下罰金，民眾切勿因一時好奇或誤信他人說法而接觸毒品，以免觸法。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885