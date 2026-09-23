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台東21歲女毒販小吃部販安毒 海巡查扣19公克、3人遭起訴

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

台東1名21歲黃姓女子涉嫌以小吃部為據點販賣安非他命，還透過LINE、IG、FB聯繫交易，海巡去年8月搜索查扣安非他命毛重19公克等證物，並循線追出2名涉案人，全案依違反毒品危害防制條例偵辦，3人日前遭台東地檢署提起公訴。

海巡台東查緝隊指出，專案小組接獲民眾檢舉，指台東地區有小吃部疑暗藏毒品交易，黃姓女子涉嫌長期販賣第二級毒品安非他命給店內員工及消費客人，犯罪影響範圍不小，於是報請地檢署檢察官指揮，並與縣警察局刑事警察大隊、憲兵隊組成專案小組，循線蒐證。

專案小組於去年8月持法院核發的搜索票，前往台東地區一處小吃部執行搜索，當場查扣第二級毒品安非他命毛重19公克，以及吸食器、電子磅秤、分裝夾鏈袋、毒品殘渣袋等相關證物，並從黃女手機內進一步清查毒品交易資料。

辦案人員後續約談、拘提其他涉案人員共2人，擴大鞏固犯罪事證，全案依違反毒品危害防制條例移送地檢署偵辦，檢方日前提起公訴。

海巡表示，黃女涉嫌透過LINE、IG及FB等通訊軟體洽談毒品交易，並多次將交易地點選在汽車旅館等非固定場所，增加查緝難度。專案小組透過跨單位合作及科技偵查手段，逐步掌握相關犯罪事證，及時阻止毒品流入台東地區。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

海巡查緝人員查獲黃姓女子涉嫌販毒案，現場查扣第二級毒品安非他命毛重19公克，以及吸食器、電子磅秤、分裝夾鏈袋等相關證物。圖／海巡台東查緝隊提供
海巡查緝人員查獲黃姓女子涉嫌販毒案，現場查扣第二級毒品安非他命毛重19公克，以及吸食器、電子磅秤、分裝夾鏈袋等相關證物。圖／海巡台東查緝隊提供

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