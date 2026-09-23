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影／通緝犯衝撞警車想逃 高雄警亮槍圍捕起獲改造槍

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市警方昨晚查捕通緝犯吳姓男子，不料他竟開車衝撞警方車輛。員警亮槍圍捕，當場將壓制吳男，並起獲槍彈，依違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌移送法辦。

警方表示，為淨化選前治安，防制各類不法危害，日前據報吳姓男子（43歲）涉及公共危險肇事逃逸，去年11月經高雄地檢署通緝，利用假名出沒高雄市小港地區，專案小組擴大調閱相關監錄系統，鎖定吳男使用的車輛，昨晚接獲情資，才動員至小港區豐登街查捕吳男。

昨晚7時許，警方見吳男駕車到朋友住處準備離去，專案人員開車堵住他的去路，但他卻開車倒車撞警方車輛，員警立即亮槍上前圍捕他，喝令吳男下車，並命其趴下接受盤查，員警迅速將他壓制在地，當場逮捕。

警方進一步搜索他駕駛的轎車，起獲1把改造手槍、子彈及疑似毒品。警詢後將他依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例、妨害公務、公共危險及肇事逃逸通緝等罪嫌，移送高雄地檢署偵辦。

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通緝犯吳姓男子衝撞<a href='/search/tagging/2/警車' rel='警車' data-rel='/2/212127' class='tag'><strong>警車</strong></a>想逃 ，高雄警亮槍圍捕起獲改造槍械。記者林保光／翻攝
通緝犯吳姓男子衝撞警車想逃 ，高雄警亮槍圍捕起獲改造槍械。記者林保光／翻攝

通緝犯吳姓男子衝撞警車想逃 ，高雄警亮槍圍捕起獲改造槍械。記者林保光／翻攝
通緝犯吳姓男子衝撞警車想逃 ，高雄警亮槍圍捕起獲改造槍械。記者林保光／翻攝

通緝犯吳姓男子衝撞警車想逃 ，高雄警亮槍圍捕起獲改造槍械。記者林保光／翻攝
通緝犯吳姓男子衝撞警車想逃 ，高雄警亮槍圍捕起獲改造槍械。記者林保光／翻攝

高雄 通緝 警車 槍砲彈藥

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