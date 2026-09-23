伴手禮名店 捲入逃稅案

台中地檢署偵辦王志益貪汙案，發現三名會計師居間聯繫、指導、私吞賄款，連帶查出台中伴手禮名店「六月初一」沈姓負責人也逃漏稅、免繳罰款，不法利益逾一億元。

檢方調查，政鈺、鼎豐公司許姓董事長逃漏稅捐、罰款二五二九萬元，透過他人引介認識王，並八度在自家豪宅宴請王及妻子。

王指導捏造許的女友有債權二七四四萬元，願無償免除許的義務，並由女友繳納贈與稅二五○萬元，再由王經手核定結案，讓許逃稅、免繳罰款二五二九萬元，許事後買機票、住宿，讓王赴美國旅遊。

汎倫公司鄭姓負責人母子面臨追繳稅額、罰緩，王答應協助並索賄新光三越、家樂福禮券共四十萬元，鄭最終仍繳一七○○多萬稅金，認為效果未達預期，僅交付廿萬元禮券給王。

王授意林姓會計師指導春錫公司魏姓董事長製作不實說明書逃稅，免繳罰鍰五六九一萬，魏事後拿五六○萬元賄款酬謝。

檢方查出，林幫助八結、六月初一的沈姓負責人，逃稅、免繳罰款一億一七五六萬元，林佯稱「需交付五百萬元疏通國稅局官員」，向沈詐得四、五百萬元。

弘笙公司黃姓負責人透過施姓、李姓會計師行賄王二五○萬元，但施侵吞五十萬、李中飽私囊一三○萬，王最終只拿到七十萬元賄款。