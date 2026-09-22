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苗栗通霄命案…清晨持刀刺死兄長 弟稱「有人要他上樓殺人」

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

苗栗縣通霄鎮今天清晨發生謝姓男子持刀刺死其兄長案件，親屬發現報警，謝姓兇嫌當場被依現行犯逮捕，檢方晚間複訊後，向法院聲請羈押並啟動犯罪被害人保護機制。

這起兇殺案發生在今晨5點多，38歲謝姓男子疑情緒不穩，涉嫌持摺疊刀刺死同住的39歲兄長，死者倒臥2、3樓梯間，救護人員據報到場時已明顯身亡，行兇動機不明。

據了解，苗栗地檢署檢察官徐子元今日下午前往福祿壽殯儀館對死者遺體進行相驗，發現39歲死者頸部有2處明顯穿刺傷，不僅傷及氣管，且案發現場遺留大量血跡，研判應是氣胸及失血過多致命。

今天下午2點多，在法服律師陪同下，警方順利完成謝嫌筆錄，但對於犯案動機，他卻供稱「有人要他上三樓殺人」，佐證親屬證詞，謝嫌恐有精神疾病，傍晚警方移送地檢署前還帶他前往大千醫院南勢院區做精神鑑定。

檢方表示，謝姓被告經檢察官訊問後，認其涉犯刑法第271條第1項殺人罪嫌，除有事實足認逃亡之虞，且所犯為法定最輕本刑5年以上有期徒刑之罪，亦有相當理由認為有逃亡之虞，爰依刑事訴訟法第101條第1項第1款、第3款規定，向法院聲請羈押。

案發後並立即啟動保護關懷機制，今日下午由犯罪被害人保護協會苗栗分會專責人員聯繫家屬，於相驗後到場關懷，並向家屬提供法律諮詢、心理支持及相關資訊，陪伴家屬面對後續司法程序與生活調適，適時提供必要協助。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

全案檢方晚間複訊後，向法院聲請羈押兇嫌，並啟動犯罪被害人保護機制。記者吳傑沐／攝影
全案檢方晚間複訊後，向法院聲請羈押兇嫌，並啟動犯罪被害人保護機制。記者吳傑沐／攝影

苗栗 殺人 兄弟 檢察官

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