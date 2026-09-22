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高金素梅「大帳房」張俊傑潛逃 檢聲押第6人林哲丞裁准

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

<a href='/search/tagging/2/高金素梅' rel='高金素梅' data-rel='/2/116912' class='tag'><strong>高金素梅</strong></a>「大帳房」、國會辦公室前主任<a href='/search/tagging/2/張俊傑' rel='張俊傑' data-rel='/2/247523' class='tag'><strong>張俊傑</strong></a>涉共諜案逃亡，檢警拘提涉嫌開車載送張俊傑的林哲丞遭裁定羈押禁見。聯合報系資料照
高金素梅「大帳房」、國會辦公室前主任張俊傑涉共諜案逃亡，檢警拘提涉嫌開車載送張俊傑的林哲丞遭裁定羈押禁見。聯合報系資料照

無黨籍立委高金素梅「大帳房」張俊傑棄保潛逃搜捕行動繼續，專案小組本月20日在台南市拘提2名接應共犯陳元安、林哲丞到案，檢方複訊，諭令協助逃亡的陳元安5萬元交保併限制出境出海，但認開車載運張俊傑的林哲丞涉藏匿人犯嫌疑重大，向法院聲請羈押禁見，台北地院審查，今晚裁定林羈押禁見。

張俊傑因涉詐領助理費及違法輸入中國快篩試劑等案，今年6月9日起訴遭求刑16年以上；移審時獲法院裁定1000萬元交保並配戴電子手環科控，張9月6日在大安森林公園公廁內，與竹聯幫「寶和會」槍手陳威達破壞電子手環後逃亡，一路搭乘接應車輛向嘉義、台南逃亡，張棄保潛逃後，高檢署另查出他遭中共情治單位吸收為共諜，還涉收賄案情。

檢警專案小組發動數波緝捕行動，陸續拘提接應張俊傑逃亡的共犯，包括高金素梅辦公室助理陳俊瑋、黑幫份子周煥凱、陳俊翰，以及提供商務車的陳彥安、提供豪車的伍恩廷，外加張俊傑在南部的專屬司機陳厚彰；負責接應陳威達的潘信義及其女性友人陳采薰落網後，陳威達也在9月17日投案。

檢警查知，21歲現役軍人吳東翰9月16日入伍前夕參與台南接應，專案小組18日會同軍方直接前往軍營將吳拘提到案，訊後依毀損公物及藏匿人犯等罪諭知5萬元交保，檢警進一步解析吳的手機友人，再追查出陳元安、林哲丞，9月20日將2人拘提到案。

據了解，張俊傑棄保潛逃案目前共有12名被告被偵辦，陳威達、潘信義、周煥凱、陳俊翰、陳厚彰犯嫌重大，已裁定遭收押禁見，另有6名共犯獲交保處分，他們是陳俊瑋5萬元、陳彥安10萬元、陳采薰2萬元、伍恩廷20萬元、吳東翰、陳元安各5萬元交保。

高金素梅 張俊傑

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