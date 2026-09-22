美甲師通緝犯遇警臨檢…驚慌開旅館6樓窗墜地慘死 男友還在呼呼大睡

通緝犯池姓女子昨天跟男友入住台北捷運西門站3號出口附近一間旅店，轄區中正一警方清查住宿名冊發現她通緝身分，今天清晨6點多上前查處，池女疑聽到門外喊「警察臨檢」，心虛從6樓開窗一躍而下，腦漿外溢當場死亡，警方破門後，發現同房男友還在睡覺，經檢方相驗排除外力，遺體已發還家屬。

警方調查，池女（22歲）現為美甲師學徒，平時與胞姊同住新北市，昨天跟胞姊說要跟男友出遊，行程包括健身、唱歌、吃飯等等，隨後在昨天（21日）晚上入住該間旅店。

轄區中正一警方清查住宿名冊，發現池女是宜蘭地檢署今年7月發布的洗錢防制法通緝犯，且是「執字通」，被判有期徒刑5月，併科罰金3萬元（罰金可易服勞役，以1000元折算1日），上前查處。

警方今天清晨6點多前往旅館，在6點26分敲房門喊「警察臨檢」，經等待未獲回應，為防意外，還有另一組員警與旅店人員在一樓地面待命，孰料等不到3分鐘，6點29分旅館通報6樓的窗戶被打開，沒多久池女就從窗戶跳下，當場死亡。

房外員警獲悉發生墜樓，隨即破門進入，赫然發現邱姓男友（25歲）還在床上睡覺，經喚醒他不知發生什麼事，得知女友從窗戶墜落身亡一時無法言語、當場呆滯，也喊說不知女友是通緝犯。

警方隨即聯繫池女家屬，她胞姊不敢置信稱不知道她涉犯詐欺罪、還被通緝，但坦言胞妹生前飽受情緒困擾，有服藥習慣；經詢問衛生局，確認池女曾有數次輕生通報紀錄。

檢、警今天下午4點多完成相驗，並勘驗員警密錄器畫面，確認警方過程無接觸池女，房內亦未發現違禁品，排除外力介入，遺體已發還家屬處置；至於池女是為了逃避入監服刑或因情緒因素墜樓，已無從得知。

根據判決書內容，池女在2024年間透過臉書社團誤信假求職廣告，將自己的銀行帳戶和密碼交給詐騙集團使用，並配合辦理約定轉帳，藉此獲得共1萬7500元報酬；事後詐團利用她帳戶向11名被害人詐騙數百萬元，遭法院認定她涉犯幫助詐欺取財罪及幫助一般洗錢罪。