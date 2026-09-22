富邦大樓喋血為前妻復仇？他等3小時進「大便間」狂砍業務員雙雙插管

台北市中山區富邦人壽「建北大樓」昨天驚傳血案，黃姓男子攜帶3把水果刀闖入9樓通訊處，在待位區等待約3小時，見洪姓業務員現身，竟尾隨至廁所狂砍，雙方浴血扭打，全身都是血緊急送醫。2人經一天急救，雖已恢復意識，但黃男插管、洪男氣切，暫時無法言語，警方待狀況良好再製作筆錄，釐清事發經過和行凶動機。

警方調查，黃男（41歲）與奶奶同住新北新店，昨天早上搭捷運至行天宮站步行至大樓，約早上8點多進入9樓通訊處待位區，因洽公民眾頻繁，富邦人壽員工並未多起疑。

直到早上11點多，洪姓業務員（38歲）步入廁所，黃男立刻尾隨行凶，廁所內傳出激烈爭鬥聲，其他員工聞聲查看，赫見2人倒臥血泊，立刻報警。

警方到場時，傷者洪男已被119拉上擔架送醫，而黃男則倒臥在大便間，疑因多處刀傷無法動彈，一度「卡在裡面」，經喬角度後順利救出並送醫。

2人送醫時全身、滿臉都是血，廁所內雖無監視器畫面還原，但血跡大部分在大便間裡，研判是第一現場。洪男右頸、左頸、後頸、雙手手指、手掌、右手臂、左胸、左臉、右大腿等處中刀；黃男左頸有密集刀傷、雙手手指、左胸、右頸等處中刀。

警方在現場地面查扣2把沾血水果刀，其中1把「刀柄斷裂」，另在黃男隨身包包找到1把未使用水果刀；由於3把樣式不一，且看似非全新，警方懷疑黃男是從家裡帶刀犯案。

警方起初在黃男包包找到一張伊姓男子（48歲）的國民身分證，因黃男送醫時「滿臉血」看不清面貌，警方一度認錯人，經聯繫得知，伊男的身分證今年7月就掛失。事後伊男提告侵佔遺失物罪。

儘管黃男包包未有他的相關身分證件，所幸警方找到一張寫有黃男舊名的消費申訴單，經比對戶政資料確認黃男身分，通知他父親與前妻到案。

父親說平常跟妻子住新北市淡水，跟兒子久未聯繫；黃的前妻說，她2年前已與黃離婚，不過一聽到被害人姓名，她當場臉色大變說，自己5年前騎車與洪男發生車禍，洪男倒地後右手遭遊覽車車輪輾過，手指當場骨折，雙方不僅有刑事過失傷害判刑，民事更被判賠68萬餘元，不過也納悶，雙方早離婚，且距離事故發生也5年之久，不知是否與事故有關。

警方整理事證資料，目前掌握黃男跟洪男的「唯一交集」就是跟前妻的車禍案；不過確切犯案動機，仍待雙方能言語後製作筆錄，全案朝殺人未遂方向偵辦。

富邦人壽「建北大樓」9樓通訊處昨天傳出持刀傷人案。記者李隆揆／攝影