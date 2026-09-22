泰女遭男友殺害藏台中冰櫃 家屬無力赴台、盼政府協助後事

一名泰國女子日前疑遭台籍男友殺害，台灣警方逮捕其43歲吳姓男友，並依殺人罪嫌送辦。泰媒21日走訪死者家鄉，鄰居得知女子遇害感到震驚，家屬則表示無力赴台處理後事，盼政府給予協助。

43歲吳姓男子疑因感情糾紛，涉嫌在西門町某旅館內勒斃泰國籍女友，再把遺體裝在大型行李箱內運送至台中工作地點的冰櫃內，引發泰國媒體關注，成為社會討論焦點。

台中地檢署已以殺人罪嫌向法院聲請羈押吳男。泰媒記者21日走訪死者位於東北部呵叻府（NakhonRatchasima）的家鄉，Daily News Online指出，死者家屬得知死訊後悲痛不已，住家大門深鎖。

根據報導，死者為36歲女子，她前往台灣與男友見面後，家人便無法與她取得聯繫，之後一度發布尋人啟事。

鄰居們對這起事件感到震驚，他們表示從小就認識死者，從未想過會發生這樣的悲劇。親人則因悲傷過度而不願受訪。另外，泰國相關單位也正與台灣方面協調後續遺體處理及相關法律程序。

泰國經理日報（MGR Online）21日引述當地官員說法指出，死者家境清貧，與親戚住在披邁縣，親屬表示，無力支付前往台灣的旅費，因此無法赴台處理後事。

死者家屬希望政府給予協助，將遺骨及遺物運回泰國，同時尋求法律途徑向嫌犯索賠。披邁縣府表示，將協助家屬處理相關事宜。

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