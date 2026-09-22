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男毒駕撞機車釀姊妹1死1傷 肇事毒蟲殺人罪起訴

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

50歲男子王昶笙涉嫌施用毒品「依託咪酯」毒駕上路，在新北市中和區撞到路緣石墩後，撞倒並輾壓共乘機車的林姓姊妹，64歲妹妹送醫急救後不治，71歲姊姊重傷。新北地檢署今依毒駕致死等罪嫌起訴王男，全案將由國民法官審理。

起訴指出，王男今年5月23日下午2時許，從桃園市八德區開車上路，途中吸食含有依託咪酯的「喪屍煙彈」電子煙，繼續開車，下午4時許，行經中和區景平路與大勇街口，撞擊路緣石墩，倒車撞上雙載的林姓姊妹的機車，王男涉嫌改倒車檔為前行檔，加速撞擊倒地的林姓姊妹，車身經過2人身軀後暫停，再加速駛過2人身軀，離開路口。

騎車的林姓姊姊左肋骨多處骨折、骨盆閉鎖性骨折、四肢多處擦挫傷，妹妹則是胸腹部多處挫傷骨折、肝臟、肺臟、心臟挫傷，因氣胸、多器官損傷死亡。

王男肇事後下車時精神恍惚，還不斷哀求大喊「我錯了」。警方對他實施酒精呼氣測試，王男酒測值為0，但毒品唾液快篩檢測，結果呈依托咪酯陽性反應，且在身上查獲煙彈及吸食器。王男落網後遭法院聲押獲准，檢方今偵結，依刑法駕駛動力交通工具而尿液所含毒品達行政院公告之品項及濃度值以上，刑法殺人罪、殺人未遂罪嫌起訴。

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王姓男子在新北市毒駕造成一死一傷慘劇。記者王長鼎／翻攝
王姓男子在新北市毒駕造成一死一傷慘劇。記者王長鼎／翻攝

毒駕 機車 喪屍煙彈 毒品

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