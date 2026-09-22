新北中和毒駕男輾過姊妹釀1死1傷 殺人罪起訴

王姓男子5月吸食毒品依托咪酯後開車上路，在新北中和倒車撞倒一對騎機車的姊妹，還加速衝撞輾過倒地的兩人，釀1死1傷。新北檢今依殺人等罪起訴，全案適用國民法官審理。

檢警調查，50歲王男今年5月23日下午2時許從桃園市八德區駕駛自小客車上路，途中以電子煙吸食毒品依托咪酯，下午4時許行經新北市中和區景平路口時，先自撞路邊石墩，倒車時又撞擊後方機車，造成共乘機車的7旬林女及6旬妹妹連人帶車倒地。

檢方指出，王男撞到人後並未停下，反而基於殺人犯意將倒車檔改為前進檔，加速衝撞倒地的姊妹，輾過兩人身軀後逃離現場，造成林姓姊姊左肋骨多處骨折、骨盆閉鎖性骨等嚴重傷勢；妹妹則胸腹部多處骨折，肝臟、肺臟等裂傷及心臟挫傷，經送醫急救仍不治。

案發後有民眾將王男壓制報警，警方趕抵發現王男語無倫次，經毒品唾液快篩檢測呈陽性反應，並當場查獲依托咪酯菸彈及吸食器。新北地檢署訊後向法院聲請羈押獲准，今依刑法殺人罪、殺人未遂罪、毒駕致死罪起訴。

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