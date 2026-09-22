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離桃檢不到300公尺！桃警偵破毒品工廠、40歲男竟自行研究種大麻

聯合報／ 記者江婉儀／桃園即時報導

桃園市少年警察隊於今年7月執行「青春專案」時接獲檢舉情資，疑似有幫派份子利用承租透天厝，在內從事製造第二級毒品大麻，專案小組前往搜查，起獲市價約2千萬的毒品，40歲楊姓男子不但自己研究如何種植大麻，還將工廠設在離桃園地檢署不到300公尺處。

此次少年警察隊，與刑事警察大隊偵七隊、桃園分局、龜山分局、新北市警察局林口分局等，共組跨單位專案小組，並報請桃園地方檢察署檢察官指揮偵辦。

經專案小組長期跟監蒐證，掌握確實有幫派份子在內從事製造大麻毒品等行為後，專案小組持搜索票前往毒品工廠內執行搜索，當場查獲大麻植株82株、乾燥大麻葉1735公克、烘乾設備1批、照明燈8組、培養土1批、化學肥料1批、研磨器1個及天道盟徽章5個等贓證物，全案依法移請桃園地檢署偵辦。

經了解，楊男從2025年開始研究如何種植大麻，今年初栽種，尚未販售，楊男為規避檢警追查，選定租屋處時，特意將從事大麻毒品工廠的位置，選在離桃園地檢署不到300公尺，自以為最危險的地方就是最安全的地方，仍遭檢警識破，並當場起獲市價約2千萬的毒品。

毒品犯罪除了嚴重影響生命身體以外，更危害社會治安，警方呼籲青少年切勿好奇碰觸毒品而以身試法，亦應特別留意生活周遭是否具有毒品隱憂，並積極向警方通報，本局將持續積極緝毒、刨根溯源，阻絕毒品流入社會，以維民眾安居生活。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

40歲楊姓男子不但自己研究如何種植大麻，還將工廠設在離桃園地檢署不到300公尺處。圖／桃園市少年警察隊提供
40歲楊姓男子不但自己研究如何種植大麻，還將工廠設在離桃園地檢署不到300公尺處。圖／桃園市少年警察隊提供

40歲楊姓男子被查獲自己種植大麻，還將工廠設在離桃園地檢署不到300公尺處。圖／桃園市少年警察隊提供
40歲楊姓男子被查獲自己種植大麻，還將工廠設在離桃園地檢署不到300公尺處。圖／桃園市少年警察隊提供

屋內查獲大麻植株82株，數量驚人。圖／桃園市少年警察隊提供
屋內查獲大麻植株82株，數量驚人。圖／桃園市少年警察隊提供

大麻 毒品 檢察官

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