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獨棟透天藏大麻田 男網搜栽種資訊緊閉窗戶防味道外洩

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

台中楊姓男子2023年起，在桃園市桃園區永安路租下獨棟透天厝，透過網路自行尋找種植資訊，進行「網室」大麻田的栽種，多年來緊閉門窗以免大麻氣味飄散，檢警今年7月查獲2千餘萬大麻田，桃園地檢署偵結，依製造二級毒品罪起訴，大麻活株及成品均已銷毀。

起訴指出，從事冷凍水產批發生意的36歲楊千右近年遷居桃園市，2023年間取得大麻種子後，便在桃園區永安路租屋處栽種，期間持續栽培、收成，並將生長完成的大麻植株從根部剪下風乾，製成大麻成品；由於居所是獨棟透天厝，栽種空間相對封閉，並透過網路搜尋相關栽種資訊。

檢警調查，楊男的租處並非單純擺放幾盆植栽，而是利用室內空間栽培大麻，現場設置光照設備、培養袋、除濕機、電風扇、溫濕度計、加濕器及其他栽種器具，在滿布照明設備的室內空間集中排列放置許多大麻植株明設備的室內空間，另有一處擺放栽種、處理大麻葉的工作區。

本案源於桃園市少年警察隊於今年7月執行「青春專案」期間接獲情資，得悉桃園市區人口密集處的永安路透天厝內竟有處網室大麻田，檢察長張春暉高度重視，立刻指派重大組檢察官林奕瑋偵辦。

檢察官林奕瑋指揮桃園市少年警察隊、刑事警察大隊、桃園分局、龜山分局及新北市警林口分局組成專案小組追查，於今年7月14日持搜索票前往楊男住處搜索，當場查獲市價逾2千萬的大麻植株82株、大麻葉15包，驗後含第二級毒品大麻成分，大麻葉合計1736.70公克，另查扣栽種及製成大麻葉的相關設備。

起訴書指出，楊男自2023年間取得大麻種子後即開始栽種，直到警方搜索查獲，期間在同一處所持續栽種並完成大麻成品。檢方認定他的行為已涉及製造第二級毒品罪，依法提起公訴。由於查扣的大麻植株及大麻葉體積龐大，且有易腐敗、保管不易等特性，檢方徵詢楊男意見後，依法先行取樣，將扣案大麻植株及大麻葉銷燬，以降低毒品證物保管風險。

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檢警在台中男楊千右位於桃園區永安路的租屋處查獲「網室」大麻田共82株，還有大麻葉1736.7公克等相關工具。圖／桃園地檢署提供
檢警在台中男楊千右位於桃園區永安路的租屋處查獲「網室」大麻田共82株，還有大麻葉1736.7公克等相關工具。圖／桃園地檢署提供

★檢警在楊男的租屋處查獲「網室」大麻田共82株，還有大麻葉1736.7公克等相關工具。圖／桃園地檢署提供
★檢警在楊男的租屋處查獲「網室」大麻田共82株，還有大麻葉1736.7公克等相關工具。圖／桃園地檢署提供

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