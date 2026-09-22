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影／台南水電工斜槓自詡「槍械職人」 車庫當兵工廠創暗語接改槍生意

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

39歲許姓水電工具備水電專業，竟斜槓自學改槍，在自家車庫接單將模擬槍改造成具殺傷力的管制槍支，自詡為「槍械職人」，更自創暗語，在網路上招攬生意，以「車」代稱槍支，客戶紛紛慕名前往；台南市刑事警察大隊追查偵辦，一舉破獲他的地下兵工廠，本月再逮捕黃姓共犯。

許姓男子因水電工作經常接觸金屬加工、車床及鑽孔等器具，竟利用這些技術與工具在自家車庫自學改槍，還在網路上使用「0事故車」、「修不好不收錢」、「自學自營修車廠」等暗語；台南市刑大偵七隊網路巡邏時，察覺許使用的「修車術語」極不尋常。

警方研判，一般中古車買賣絕不會透過加密通訊軟體接單，且字裡行間隱晦提及槍管、彈藥等；經追查，逐一確認許自創的「修車黑話」，「自學自營修車廠」指許的「一人純手工」地下改槍工廠，「0事故車」是標榜槍枝品質保證、絕對不會膛炸，「修不好不收錢」則是售後服務噱頭。

據了解，許還在通訊軟體中自詡為「槍械職人」，不少改裝手槍零件不合、撞針卡死或拋殼不順等客戶都慕名找他調校；經確認許在經營改造槍支生意，警方組成專案小組，歷經數月跟監埋伏，查出他將位於柳營區的自家車庫打造成地下兵工廠，今年3月間拂曉出擊。

警方前往許的車庫搜索查扣改造手槍1支、模擬槍1支、改造槍管1支、改造子彈25顆、黑火藥1罐、槍支零組件及改造工具1批、第二級毒品安非他命4包（共計15.37公克）、毒品咖啡包37包（共計56公克）、電子磅秤、玻璃球等，將許依槍砲、毒品罪嫌移送偵辦。

經警方向上溯源，追查槍支去向與涉案共犯，本月中再前往白河區查獲31歲黃姓共犯，一併移送偵辦；大隊長李宏倫指出，九合一選舉在即，為貫徹淨化選前治安工作，絕對不容許有心人士擁槍自重、企圖以暴力恐嚇手段介入選舉，警方將持續徹底拔除治安未爆炸彈，展現「查賄制暴」的決心。

許姓水電工因具備水電專業，竟斜槓自學改槍，在自家車庫接單將模擬槍改造成具殺傷力的管制槍支。記者袁志豪／翻攝
許姓水電工因具備水電專業，竟斜槓自學改槍，在自家車庫接單將模擬槍改造成具殺傷力的管制槍支。記者袁志豪／翻攝

許姓水電工在自家車庫接單將模擬槍改造成具殺傷力的管制槍支，警方追查逮捕黃姓共犯（圖）。記者袁志豪／翻攝
許姓水電工在自家車庫接單將模擬槍改造成具殺傷力的管制槍支，警方追查逮捕黃姓共犯（圖）。記者袁志豪／翻攝

許姓水電工因具備水電專業，竟斜槓自學改槍，在自家車庫接單將模擬槍改造成具殺傷力的管制槍支。記者袁志豪／翻攝
許姓水電工因具備水電專業，竟斜槓自學改槍，在自家車庫接單將模擬槍改造成具殺傷力的管制槍支。記者袁志豪／翻攝

許姓水電工因具備水電專業，竟斜槓自學改槍，在自家車庫接單將模擬槍改造成具殺傷力的管制槍支。記者袁志豪／翻攝
許姓水電工因具備水電專業，竟斜槓自學改槍，在自家車庫接單將模擬槍改造成具殺傷力的管制槍支。記者袁志豪／翻攝

台南 水電工 斜槓

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