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台中「阿法」男北屯連撞3車...多種毒品陽性反應 警建請羈押
台中市今天凌晨發生離譜毒駕車禍，郭姓男子駕駛俗稱「阿法」的七人座廂型車，行經北屯區時，疑因吸毒恍神失控連撞路旁三輛汽車，肇事休旅車更直接打橫癱瘓道路中央。轄區第五警分局獲報到場，察覺郭男神情詭異，當場實施唾液快篩呈陽性反應，立刻查扣車輛，依公共危險罪嫌移送檢方偵辦，同時建請羈押。
全案發生在今天凌晨2時許，郭男（27歲）駕駛阿法七人座廂型車行經崇德十路二段，疑因吸食毒品後精神不濟，車輛突失控猛烈撞擊路邊停放的多輛車，強大撞擊力導致郭男的座車當場失控打轉，車身直接打橫停於道路中央，阻斷現場交通。
第五警分局員警獲報趕抵現場查處，盤查過程中，員警展現高度警覺性，發現肇事的郭男精神極度恍惚，為防範危害進一步擴大，警方對他實施唾液毒品快篩，結果當場呈現包含多種二級、三級毒品陽性反應，戳破毒駕惡行。
警方隨即依違反道交條例第35條規定掣單舉發，將肇事的阿法移置保管，全案警詢後依涉犯公共危險罪嫌，將郭男移送台中地檢署偵辦，向檢方建請羈押。
警方嚴正呼籲，對毒後駕車行為抱持「零容忍」態度，絕不姑息，未來將持續強力打擊取締，全力守護市民用路安全。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
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