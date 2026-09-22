快訊

亞運空手道／簡慧萱領軍出擊 型女團賽退尼泊爾奪下銅牌

國小開辦小一先修營 家長少了焦慮、老師多了問題？

205份問卷揭謝宜容霸凌惡行！衛生紙沒摺好遞上挨罵 自稱「職等如皇帝」

聽新聞
0:00 / 0:00

台中「阿法」男北屯連撞3車...多種毒品陽性反應 警建請羈押

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市今天凌晨發生離譜毒駕車禍，郭姓男子駕駛俗稱「阿法」的七人座廂型車，行經北屯區時，疑因吸毒恍神失控連撞路旁三輛汽車，肇事休旅車更直接打橫癱瘓道路中央。轄區第五警分局獲報到場，察覺郭男神情詭異，當場實施唾液快篩呈陽性反應，立刻查扣車輛，依公共危險罪嫌移送檢方偵辦，同時建請羈押。

全案發生在今天凌晨2時許，郭男（27歲）駕駛阿法七人座廂型車行經崇德十路二段，疑因吸食毒品後精神不濟，車輛突失控猛烈撞擊路邊停放的多輛車，強大撞擊力導致郭男的座車當場失控打轉，車身直接打橫停於道路中央，阻斷現場交通。

第五警分局員警獲報趕抵現場查處，盤查過程中，員警展現高度警覺性，發現肇事的郭男精神極度恍惚，為防範危害進一步擴大，警方對他實施唾液毒品快篩，結果當場呈現包含多種二級、三級毒品陽性反應，戳破毒駕惡行。

警方隨即依違反道交條例第35條規定掣單舉發，將肇事的阿法移置保管，全案警詢後依涉犯公共危險罪嫌，將郭男移送台中地檢署偵辦，向檢方建請羈押。

警方嚴正呼籲，對毒後駕車行為抱持「零容忍」態度，絕不姑息，未來將持續強力打擊取締，全力守護市民用路安全。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

<a href='/search/tagging/2/台中市' rel='台中市' data-rel='/2/141216' class='tag'><strong>台中市</strong></a>郭姓男子今天凌晨2時許駕駛七人座廂型車，行經北屯區時，因吸毒恍神，撞上路邊停放多輛轎車。記者陳宏睿／翻攝
台中市郭姓男子今天凌晨2時許駕駛七人座廂型車，行經北屯區時，因吸毒恍神，撞上路邊停放多輛轎車。記者陳宏睿／翻攝

台中市郭姓男子今天凌晨2時許駕駛七人座廂型車，行經北屯區時，因吸毒恍神，撞上路邊停放多輛轎車。記者陳宏睿／翻攝
台中市郭姓男子今天凌晨2時許駕駛七人座廂型車，行經北屯區時，因吸毒恍神，撞上路邊停放多輛轎車。記者陳宏睿／翻攝

台中 毒品 台中市

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

影／31歲毒駕男遇盤查竟衝撞警車 南警開14槍射擊輪胎逮人

遊覽車載40人返北突失控！花蓮台9線連撞2車釀3傷 紅車前後夾擊慘變形

影／竹東市場驚魂事故！自小客倒車撞攤釀4傷 引發瓦斯桶起火

枋寮台1線4車連環撞…貨車側翻橫躺路口 5人傷、3人送醫

相關新聞

影／台南水電工斜槓自詡「槍械職人」 車庫當兵工廠創暗語接改槍生意

39歲許姓水電工具備水電專業，竟斜槓自學改槍，在自家車庫接單將模擬槍改造成具殺傷力的管制槍支，自詡為「槍械職人」，更自創暗語，在網路上招攬生意，以「車」代稱槍支，客戶紛紛慕名前往；台南市刑事警察大隊追查偵辦，一舉破獲他的地下兵工廠，本月再逮捕黃姓共犯。

台中「阿法」男北屯連撞3車...多種毒品陽性反應 警建請羈押

台中市今天凌晨發生離譜毒駕車禍，郭姓男子駕駛俗稱「阿法」的七人座廂型車，行經北屯區時，疑因吸毒恍神失控連撞路旁三輛汽車，肇事休旅車更直接打橫癱瘓道路中央。轄區第五警分局獲報到場，察覺郭男神情詭異，當場實施唾液快篩呈陽性反應，立刻查扣車輛，依公共危險罪嫌移送檢方偵辦，同時建請羈押。

假賣「UCC咖啡」真運毒！台中販毒金主求減刑上訴 最新判決出爐

台中市李姓男子為首的販毒集團，去年掛羊頭賣狗肉成立「餐飲文化事業」群組，更打著知名咖啡品牌名號在網路上大肆販售依托咪酯（喪屍煙彈）與愷他命等毒品，一審依組織、毒品等罪，重判設出資成立的李姓金主8年1月、核心幹部張姓男子7年2月。案經兩人提起上訴，台中高分院近日審結，法官僅微調張男查扣物品的「沒收清單」，其餘上訴均遭駁回，維持原審重刑。

男疑持3刀攻擊業務員雙雙送醫 前妻憶述5年前事故曝驚人關聯

黃姓男子持水果刀攻擊富邦人壽洪姓業務員，2人受傷送醫，黃動機未明，但黃的前妻指出，她5年前曾與洪發生車禍，事故導致洪右手遭遊覽車輾過骨折，她遭判刑並賠償，但她2年前已與黃離婚，黃平時情緒不穩，不確定傷人動機是否與車禍有關。

影／張俊傑逃亡扯出有宮廟89掩護⋯借人頭手機製斷點 聲押禁見

檢警偵辦立委高金素梅前助理張俊傑涉共諜潛逃案，查出男子陳元安與混跡宮廟的友人林哲丞接受指令，要掩護張俊傑逃竄，由陳元安出面向現役軍人吳東翰接用手機，接著打電話與林哲丞聯絡，由林哲丞安排車輛接應張俊傑在台南流竄，檢方分別拘提2人到案，訊後認林哲丞有串滅爭之虞，聲押禁見，陳元安5萬交元交保、限制出境出海。

台灣未開放代孕 國健署：違法仲介才是起訴關鍵

同志婚姻合法化多年，為生育子女，代孕仲介應運而生，因美加等國代孕費用至少六百萬起跳，近幾年來，不少人至泰國尋求代孕，費用僅需美國的一半。卅多歲伊森兩度至泰國求子，當地女子代孕，植入胚胎後飛至台灣待產，出生後需處理眾多棘手行政程序，過程艱辛。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。