台中「阿法」男北屯連撞3車...多種毒品陽性反應 警建請羈押

黃姓男子持水果刀攻擊富邦人壽洪姓業務員，2人受傷送醫，黃動機未明，但黃的前妻指出，她5年前曾與洪發生車禍，事故導致洪右手遭遊覽車輾過骨折，她遭判刑並賠償，但她2年前已與黃離婚，黃平時情緒不穩，不確定傷人動機是否與車禍有關。

2026-09-22 06:58