假賣「UCC咖啡」真運毒！台中販毒金主求減刑上訴 最新判決出爐

台中市李姓男子為首的販毒集團，去年掛羊頭賣狗肉成立「餐飲文化事業」群組，更打著知名咖啡品牌名號在網路上大肆販售依托咪酯（喪屍煙彈）與愷他命等毒品，一審依組織、毒品等罪，重判設出資成立的李姓金主8年1月、核心幹部張姓男子7年2月。案經兩人提起上訴，台中高分院近日審結，法官僅微調張男查扣物品的「沒收清單」，其餘上訴均遭駁回，維持原審重刑。

檢警調查，李男在2025年4月間發起、指揮該犯罪組織，擔任幕後金主負責出資，購買大批毒品，提供台中市某處房屋作為存放毒品的倉庫，集團內部犯罪分工極度精細，張男受招募加入後，擔任關鍵的「控機」與「倉管」要角，負責核對購毒款項入帳及清點毒品庫存。

為了掩人耳目與躲避查緝，該集團在通訊軟體Telegram上成立名為「餐飲文化事業」、「包起來」的群組，刻意使用「UCC專業職人咖啡VIP」、「職人炭燒咖啡」等吸睛暱稱，向潛在買家發送販毒圖文廣告。一旦接到訂單，李男、張男便會透過群組派遣集團內的兩名吳姓男子擔任「小蜜蜂」外送員，騎乘機車前往倉庫領貨後，將毒品親自送交買家手中。

警方在2025年10月間攻堅搜索，當場在倉庫內查扣數量龐大的電子煙油、大麻、哈密瓜錠、毒品咖啡包及愷他命等二、三級毒品，瓦解販毒網絡。

台中地院審酌，李男身為主謀，提供資金與毒品、指揮集團運作，依發起犯罪組織、販賣第二與第三級毒品等多項重罪，判刑8年10月；擔任倉管與控機的張男則判處7年2月；其餘兩名擔任小蜜蜂的吳姓男子，分別遭重判5年8月與6年6月。

李男、張男不服提起上訴，台中高分院近日審結，認定原審判決在認事用法與量刑上均屬妥適，唯獨張男的查扣物品沒收項目需要重新界定。

二審僅微調張男的「沒收清單」，明確列出依法應沒收的6項證物，其餘企圖減輕罪責的上訴主張，都遭駁回，全案仍維持原審重判，仍可上訴。

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