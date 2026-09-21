男疑持3刀攻擊業務員雙雙送醫 前妻憶述5年前事故曝驚人關聯

黃姓男子持水果刀攻擊富邦人壽洪姓業務員，2人受傷送醫，黃動機未明，但黃的前妻指出，她5年前曾與洪發生車禍，事故導致洪右手遭遊覽車輾過骨折，她遭判刑並賠償，但她2年前已與黃離婚，黃平時情緒不穩，不確定傷人動機是否與車禍有關。

警方調查，41歲黃男今早9時許前往台北市中山區建國北路二段的富邦人壽「建北大樓」9樓通訊處，坐在顧客休息區稱「等人」，一坐2小時，直到38歲洪男進入廁所，黃尾隨其後，不久廁所內傳出爭鬥聲響，現場人員聞聲查看，發現2人受傷倒地，立即報警求助。

救護人員到場時，2人手、頸、胸等處皆有多處刀傷，皆意識不清，分送台大、馬偕醫院救治，洪經急救後無生命危險，黃則在加護病房治療，2人皆無法接受偵詢。

員警介入時，在現場發現2支染血的水果刀，其中1支刀柄斷裂，另在黃男隨身包包中查獲1支水果刀，現場另遺留一張身分證，警方一度依據證件資料鎖定48歲伊姓男子涉案，後來查知伊男證件遺失已掛失，未涉案，警方進一步分析比對，後續鎖定黃男涉案。

警方確認黃涉案後擴大調查其身分背景及案情，通知黃父及黃的前妻到案配合，2人皆稱已久未與黃聯繫，只知黃平時情緒不穩；黃的前妻知悉洪姓傷者身分後，更驚覺自己5年前曾與對方發生交通事故。

判決指出，她2021年11月24日上午8時許騎乘機車沿台北市文山區羅斯福路六段往北行，不慎碰撞同向騎乘機車的洪男，導致洪倒地，右手又遭遊覽車車輪輾過，洪手指當場骨折，台北地檢署偵結依過失傷害罪判她徒刑4月，緩刑2年，賠款10萬元。洪另向法院請求民事損害賠償404萬餘元，經法院審理後判賠68萬餘元。

不過，黃的前妻說，她2年前已與黃離婚，距離事故發生也已5年之久，不知黃持刀傷人是否與事故有關。