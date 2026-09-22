高金素梅助理棄保逃匿案 陳男5萬交保林男複訊

北檢偵辦立委高金素梅助理張俊傑棄保逃匿案，追查協助逃亡共犯，昨天拘提陳姓、林姓男子。檢察官今晚複訊後，諭令陳男5萬元交保，林男則持續複訊中。

張俊傑涉嫌與高金素梅詐領助理費等案，北檢今年6月依貪污等罪起訴高金素梅、張俊傑等24人。張俊傑移審後以1000萬元交保並配戴電子手鐶，9月6日破壞手鐶逃匿，台北地方法院發布通緝。

檢警追查發現，張俊傑逃匿期間由多人以不同車輛接力載送，透過跨縣市移動、藏匿及反覆換車規避追查。

檢警19日先拘提涉嫌協助逃亡的21歲吳姓男子，檢察官複訊後諭令5萬元交保，並限制出境、出海。檢警檢視吳男手機後，查獲他與陳男對話，循線於昨天拘提陳男。

檢警昨天深夜另逮捕林男，掌握林男涉嫌在南部駕車載送張俊傑，疑為接力載送者之一。陳、林2人今天先後移送北檢，陳男深夜獲5萬元交保，林男仍由檢察官複訊中。

此外，涉嫌破壞張俊傑電子手鐶並協助安排逃匿的陳威達，17日在台北市遭逮捕，移送北檢後遭法院裁定羈押禁見；張俊傑目前仍遭通緝。