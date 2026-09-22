聽新聞
0:00 / 0:00

代孕地雷多 求子恐淪冤大頭

聯合報／ 記者陳宏睿王聖藜林孟潔／連線報導

台中地檢署破獲跨國「訂製嬰兒」集團，該集團提供卵母、代理孕母供挑選，還可面試。示意圖。聯合報系資料照
台中地檢署破獲跨國「訂製嬰兒」集團，該集團提供卵母、代理孕母供挑選，還可面試。示意圖。聯合報系資料照

我國未開放代理孕母，人工生殖也僅限合法結婚的異性夫妻。檢警查獲的非法仲介代孕集團，與境外跨國輔助生殖集團合作，瞄準國內不惜千金求子的需求。法界指出，透過非法管道尋求代孕，不僅踩法律紅線，也可能面臨人財兩失風險。

台中檢警查獲的非法集團，代孕生產廿五名新生兒都已取得戶籍，身分不受影響。不過，律師唐光義表示，代理孕母在台灣並未合法，透過非法集團在台生產、認領登記，因代孕契約在台缺乏法律保障，若孕母反悔拒絕交出嬰兒，委託人將求助無門。

唐光義提醒，非法集團為求利潤，醫療程序上恐打折扣，卵母、孕母健康篩檢是否確實，植入胚胎的的醫療環境是否合格，都充滿未知數；萬一胚胎遭錯植，花費巨資卻非親生骨肉，以及代理孕母在台待產，若發生醫療糾紛或併發症，委託人恐需承擔龐大醫療費用與法律責任。

律師江彥儀說，代孕服務動輒數百萬元，集團若以不同名目追加費用，或收款後捲款潛逃，也曾發生過；此類非法交易，受害人不敢聲張，恐陷入財務黑洞與詐騙危機。

台中檢方偵辦代孕案依人工生殖法起訴程姓男子三人，台北地院曾因同法審判男子黃元禧，因與赴俄羅斯進行人工生殖的不孕夫妻就尾款給付、如何將雙胞胎於疫情期間接回台灣發生糾紛，判處九月徒刑確定；「白菜寶寶協會」理事長吳素慧，遭控以跨國代孕等名義招攬求子民眾，藉機詐欺取財，一審判判處四年徒刑。

法界指出，人工生殖法保護的法益是社會善良風俗，即法律不允許人體血液、器官成為交易客體，但實務上案例不多見。

代孕 冤大頭 求子

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台中檢警破跨國「訂製嬰兒」集團 一條龍服務撈千萬已產25嬰8成男

喪子後解凍22年胚胎！54歲希臘婦趕法律限制 2.5月成功植入胚胎

影／虛報酸奶大陸走私禽流感疫苗 假「劉德華」今起訴

婚前約定外遇就淨身出戶？預立離婚條件效力存疑 律師：財產約定應分開看

相關新聞

跨國訂嬰 檢破獲一條龍代孕集團

台中地檢署查獲橫跨台灣、馬來西亞與泰國的「訂製嬰兒」集團，替廿二名單身或同婚台灣男子進行非法代孕，每次收費二百萬至四百五十萬元，提供跨國分工的「一條龍」服務。檢方昨偵結，依違反人工生殖法起訴在台仲介、接送的大陸籍程男、台籍徐男、吳女三人，並通緝二名大陸籍劉姓負責人。

台灣未開放代孕 國健署：違法仲介才是起訴關鍵

同志婚姻合法化多年，為生育子女，代孕仲介應運而生，因美加等國代孕費用至少六百萬起跳，近幾年來，不少人至泰國尋求代孕，費用僅需美國的一半。卅多歲伊森兩度至泰國求子，當地女子代孕，植入胚胎後飛至台灣待產，出生後需處理眾多棘手行政程序，過程艱辛。

代孕地雷多 求子恐淪冤大頭

我國未開放代理孕母，人工生殖也僅限合法結婚的異性夫妻。檢警查獲的非法仲介代孕集團，與境外跨國輔助生殖集團合作，瞄準國內不惜千金求子的需求。法界指出，透過非法管道尋求代孕，不僅踩法律紅線，也可能面臨人財兩失風險。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。