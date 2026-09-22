代孕地雷多 求子恐淪冤大頭

台中地檢署破獲跨國「訂製嬰兒」集團，該集團提供卵母、代理孕母供挑選，還可面試。示意圖。聯合報系資料照

我國未開放代理孕母，人工生殖也僅限合法結婚的異性夫妻。檢警查獲的非法仲介代孕集團，與境外跨國輔助生殖集團合作，瞄準國內不惜千金求子的需求。法界指出，透過非法管道尋求代孕，不僅踩法律紅線，也可能面臨人財兩失風險。

台中檢警查獲的非法集團，代孕生產廿五名新生兒都已取得戶籍，身分不受影響。不過，律師唐光義表示，代理孕母在台灣並未合法，透過非法集團在台生產、認領登記，因代孕契約在台缺乏法律保障，若孕母反悔拒絕交出嬰兒，委託人將求助無門。

唐光義提醒，非法集團為求利潤，醫療程序上恐打折扣，卵母、孕母健康篩檢是否確實，植入胚胎的的醫療環境是否合格，都充滿未知數；萬一胚胎遭錯植，花費巨資卻非親生骨肉，以及代理孕母在台待產，若發生醫療糾紛或併發症，委託人恐需承擔龐大醫療費用與法律責任。

律師江彥儀說，代孕服務動輒數百萬元，集團若以不同名目追加費用，或收款後捲款潛逃，也曾發生過；此類非法交易，受害人不敢聲張，恐陷入財務黑洞與詐騙危機。

台中檢方偵辦代孕案依人工生殖法起訴程姓男子三人，台北地院曾因同法審判男子黃元禧，因與赴俄羅斯進行人工生殖的不孕夫妻就尾款給付、如何將雙胞胎於疫情期間接回台灣發生糾紛，判處九月徒刑確定；「白菜寶寶協會」理事長吳素慧，遭控以跨國代孕等名義招攬求子民眾，藉機詐欺取財，一審判判處四年徒刑。

法界指出，人工生殖法保護的法益是社會善良風俗，即法律不允許人體血液、器官成為交易客體，但實務上案例不多見。