台灣未開放代孕 國健署：違法仲介才是起訴關鍵

同志婚姻合法化多年，為生育子女，代孕仲介應運而生，因美加等國代孕費用至少六百萬起跳，近幾年來，不少人至泰國尋求代孕，費用僅需美國的一半。卅多歲伊森兩度至泰國求子，當地女子代孕，植入胚胎後飛至台灣待產，出生後需處理眾多棘手行政程序，過程艱辛。

ＴＦＣ台北生殖中心醫師李怡萱表示，門診常有單身者、同性伴侶來諮詢生育問題，反映現行法規對多元家庭生育保障仍有不足。少部分人轉向海外尋求生殖服務，卻可能面臨高額且不透明的收費、醫療詐騙及跨國糾紛，孩子出生後，需一連串程序，才能讓法律承認親子關係。

以伊森為例，二○一九年起規畫代孕，在網路上找到仲介平台，遠赴泰國求子，第一位代孕者七天後流產。第二次代孕女性身心健康，胚胎順利植入，但礙於當地法規，兩人先在泰國結婚，代孕者回到台灣待產。

女兒出生後，認祖歸宗程序繁複，首先對代孕者「提起訴訟」，透過親子鑑定，證明女兒與代孕者間毫無「親子關係」；跑完法院訴訟流程，拿到公文，至戶政事務所將名義上的媽媽除名，再由伴侶辦理領養手續。

雖有人順利得子，但也有不少人被騙，花了數百萬元，一無所得。李怡萱提醒，若考慮跨境代孕，應先向衛福部許可的人工生殖機構諮詢，確認海外機構是否合法，充分了解醫療及法律風險。另呼籲政府推動人工生殖法修法，在保障兒少最佳利益及醫療安全前提下，回應單身者及同性伴侶的生育需求。

「人工生殖不是付了錢，就保證能安全生下孩子。」台灣婦產科醫學會秘書長黃建霈說，跨海代孕一旦發生醫療問題，恐面臨就醫不便、費用高昂、返台後照護難銜接等困境，務必慎重考慮，確認當地醫療機構品質、應急能力以及求償機制。

國健署強調，台灣目前並未開放代孕生殖，現行「人工生殖法」第二條第三款及第十一條均有相關規範，同法第卅一條明列，以營利為目的從事生殖細胞或胚胎買賣、居間介紹，須負刑事責任。至於聘請代理孕母，雖不用負起刑責，卻可能身陷醫療詐騙及跨國糾紛等泥淖。