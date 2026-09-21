快訊

台指期夜盤強攻48K大關！法人提醒後市關鍵

一通電話施壓澤倫斯基！川普連喊三次「柴油」 要求烏停止攻擊俄羅斯煉油廠

台股登歷史次高驚見震盪！聯茂爆3.19億鉅額違約交割 金額創今年新高

聽新聞
0:00 / 0:00

柯文哲7千萬刑事保證金遭扣押 執行署台北分署：依法可執行

中央社／ 台北21日電

行政執行署台北分署辦理柯文哲違反政治獻金法罰鍰執行案，扣押柯文哲7000萬元刑事保證金。分署今晚表示，保證金為柯文哲本人具保，屬其責任財產，依法可強制執行

台北分署晚間發布新聞稿指出，移送機關監察院因柯文哲（前台北市長）違反政治獻金法，共移送4件行政執行案件，移送金額合計新台幣9783萬3888元。

台北分署表示，據媒體報導，柯文哲配偶主張，分署所扣押的刑事保證金，是由她賺取及向他人借來的款項，因此就相關執行情形對外說明。

台北分署指出，柯文哲的刑事保證金為其責任財產，依法得作為強制執行標的。分署先前向台北地方法院函查柯文哲繳存的刑事保證金及具保人等相關資料。

北院函復指出，法院受理113年度金訴字第51號貪污等案，具保金額為7000萬元，具保人為柯文哲本人。台北分署據此認定這筆刑事保證金為柯文哲財產，核發附條件執行命令扣押，認為依法並無違誤。

前台北市長柯文哲涉京華城等案，台北地院今年3月26日一審判處柯文哲應執行有期徒刑17年、褫奪公權6年，並諭知維持原具保及保釋條件，包括7000萬元交保、限制住居、出境出海，以及接受電子腳鐶、攜帶個案手機等科技設備監控。案件上訴二審，由台灣高等法院審理。

柯文哲其後聲請撤銷或變更電子腳鐶科技設備監控，高院認為，雖難認柯文哲有逃亡之虞，但仍有接受科技監控必要，裁定自8月5日起將電子腳鐶改為電子手鐶。

台北分署表示，未來柯文哲如對這筆刑事保證金取得請求返還權利，分署將依法續為執行。

至於柯文哲配偶若認為這筆刑事保證金實際為其所有財產，台北分署指出，可在執行程序終結前，依強制執行法第15條規定，向管轄法院提起民事「第三人異議之訴」尋求救濟。

行政執行署台北分署辦理柯文哲違反政治獻金法罰鍰執行案，扣押柯文哲7000萬元刑事保證金。分署今晚表示，保證金為柯文哲本人具保，屬其責任財產，依法可強制執行。圖／聯合報資料照
行政執行署台北分署辦理柯文哲違反政治獻金法罰鍰執行案，扣押柯文哲7000萬元刑事保證金。分署今晚表示，保證金為柯文哲本人具保，屬其責任財產，依法可強制執行。圖／聯合報資料照

柯文哲 台北 強制執行

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

涉隱匿7億財產！資源回收站長欠稅逾2000萬 桃園分署聲請管收獲准

民眾黨指曾文水庫清淤違約轉包 水利署：已扣廠商保證金

鍘美藝術節一連5晚聲援陳幸妤 陳佩琪怨：為何台灣人不聲援柯文哲？

林峯正批法院讓不當黨產合法 最高行：不能憑轉型正義口號違法裁判

相關新聞

陳佩琪再怨扣7千萬柯文哲交保金 台北分署：扣押無違誤

行政執行署台北分署執行民眾黨前主席柯文哲違反政治獻金法罰鍰案，柯文哲妻子陳佩琪主張，扣押之刑事保證金是賺來及向他人借的錢，台北分署晚間表示，扣押無違誤。

開車載高金素梅前助理張俊傑台南繞行 神秘組織第12人落網…送北檢複訊

高金素梅「大帳房」、國會辦公室前主任張俊傑涉共諜案逃亡，專案小組查出幕後有神秘組織替張安排逃亡路線，其中竹聯幫義堂「小麥可」陳威達涉協助張破壞電子手環後逃亡，陳上周到案羈押禁見。檢警從現役軍人吳東翰手機中查出男子陳元安涉案，並拘提開車載送張俊傑在台南繞行的男子林哲丞，2人移送北檢複訊。

柯文哲7千萬刑事保證金遭扣押 執行署台北分署：依法可執行

行政執行署台北分署辦理柯文哲違反政治獻金法罰鍰執行案，扣押柯文哲7000萬元刑事保證金。分署今晚表示，保證金為柯文哲本人...

跨國「訂製嬰兒」21男嬰占比逾8成 婦產科權威：海外人工生殖藏醫療風險

檢警破獲橫跨台灣、馬來西亞及泰國的跨境非法「訂製嬰兒」集團，以每名新生兒200萬至450萬元代價，提供採精、選卵、代理孕母及指定性別等一條龍服務。全案查獲25名新生兒，其中21名為男嬰，占比高達84%。台灣婦產科醫學會秘書長黃建霈表示，這類案件雖屬少數，但民眾赴海外接受人工生殖，不能只看價格或能否滿足生育需求，更應審慎評估醫療安全、法律保障及後續照護風險。

汐止男見警拔腿狂奔 遭圍捕竟是毒品通緝犯、身上還藏K他命

新北市汐止警方今凌晨巡邏時，在民族六街一帶發現一名男子形跡可疑，對方一見警車經過隨即往巷內逃竄，員警立即下車追捕並展開攔截圍捕，最後將男子逮捕。警方查出，男子竟是新北地檢署發布的毒品通緝犯，身上還起獲K他命，全案依法送辦。

富邦人壽通訊處喋血！男疑藏3刀傷人 2人「皆中10多刀」

富邦人壽「建北大樓」9樓通訊處廁所今早有2男衝突、持刀傷人，2人皆受多處刀傷、意識不清送醫救治，警方初查確認1人是該公司洪姓業務員，初判另1人是41歲黃姓男子、分析比對中，目前研判黃男攜帶3把水果刀入室，尾隨洪進入廁所後發生衝突，詳情帶查。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。