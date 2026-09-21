開車載高金素前助理張俊傑台南繞行 神秘組織第12人落網…送北檢複訊

高金素梅「大帳房」、國會辦公室前主任張俊傑涉共諜案逃亡，專案小組查出幕後有神秘組織替張安排逃亡路線，其中竹聯幫義堂「小麥可」陳威達涉協助張破壞電子手環後逃亡，陳上周到案羈押禁見。檢警從現役軍人吳東翰手機中查出男子陳元安涉案，並拘提開車載送張俊傑在台南繞行的男子林哲丞，2人移送北檢複訊。

據悉，竹聯幫昔日寶和會成員、現任義堂要角陳威達，綽號「小麥可」有擅長拳擊與健身，有綜合格鬥專長，涉嫌聽從藏鏡人指示到大安森林公園的公廁，協助張俊傑「斷環」，破壞科技監控的電子手環，將手環棄置草叢，協助張俊傑逃亡。

張俊傑9月6日棄保潛逃，北檢9月7日分案偵辦，9月14日通緝張俊傑、陳威達；張俊傑變裝、換車逃南部，由共犯周煥凱、陳厚彰、陳俊翰開車接應，在嘉義、台南、高雄等地繞行製造斷點，外傳入住高雄飯店又消失在人群中；專案小組以車追人，研判尚未出境，但下落不明，迄今逮獲共犯12人。

新店分局9月18日在南部軍營拘提16日剛入伍、負責車輛處理的現役軍人吳東翰，也是全案第10名接應共犯，檢方訊後諭令5萬交保、限制出境出海。新店分局昨日、今日分別拘捕此案第11名共犯陳元安，陳涉嫌與吳東翰有手機通聯紀錄，第12名共犯則涉開車載送張俊傑在台南地區繞行。

張俊傑逃亡案中，遭通緝的陳威達9月18日在律師陪同下到案，檢方訊後聲押禁見獲准；專案小組拘提的共犯周煥凱、潘信義、陳俊翰、陳厚彰等4人也羈押禁見。其餘被告疑接觸張俊傑或提供車輛供使用，包括陳俊瑋（高金助理）5萬交保、陳彥安10萬交保、陳采薰2萬交保、伍恩廷20萬交保、吳東翰5萬交保。

高金素梅「大帳房」、國會辦公室前主任張俊傑涉共諜案逃亡，檢警拘提涉嫌開車載送張俊傑在台南繞行的男子林哲丞到案。記者蘇健忠／攝影