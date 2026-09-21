張俊傑逃亡2周 檢警抓接應共犯第12人

高金素梅國會辦公室前主任張俊傑涉共諜案逃亡，第12個共犯林哲丞涉嫌開車載送張俊傑，晚上移送北檢複訊。犯周煥凱、陳厚彰、陳俊翰開車接應，在嘉義、台南、高雄等地繞行製造斷點，外傳入住高雄飯店又消失在人潮中；專案小組以車追人，研判張尚未出境，迄今逮獲共犯12人。

據了解，竹聯幫昔日寶和會成員、現任義堂要角陳威達，綽號「小麥可」有擅長拳擊與健身，有綜合格鬥專長，為竹聯幫中生代「武將」，他涉嫌聽從藏鏡人指示到大安森林公園的公廁，協助張俊傑「斷鐶」，破壞台北地方法院施以科技監控的電子手鐶，手鐶棄置草叢，協助張逃亡。

張俊傑逃亡案中，北檢9月14日通緝的共犯陳威達於9月18日在律師陪同下到案，複訊後羈押禁見獲准；專案小組拘提的共犯周煥凱、潘信義、陳俊翰、陳厚彰等4人也羈押禁見。其餘涉案被告疑接觸張俊傑或提供車輛供使用，高金助理陳俊瑋5萬交保、陳彥安10萬交保、陳采薰2萬交保、伍恩廷20萬交保、吳東翰5萬交保。

高金素梅國會辦公室前主任張俊傑涉共諜案逃亡，第12個共犯林哲丞（圖）則涉嫌開車載送張俊傑，晚上移送北檢複訊。記者蘇健忠／攝影