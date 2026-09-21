跨國「訂製嬰兒」21男嬰占比逾8成 婦產科權威：海外人工生殖藏醫療風險

檢警破獲橫跨台灣、馬來西亞及泰國的跨境非法「訂製嬰兒」集團，以每名新生兒200萬至450萬元代價，提供採精、選卵、代理孕母及指定性別等一條龍服務。全案查獲25名新生兒，其中21名為男嬰，占比高達84%。台灣婦產科醫學會秘書長黃建霈表示，這類案件雖屬少數，但民眾赴海外接受人工生殖，不能只看價格或能否滿足生育需求，更應審慎評估醫療安全、法律保障及後續照護風險。

黃建霈指出，這起案件涉及的違法問題，主要在於相關人工生殖安排不符合國內法規，不能因此將所有人工生殖療程與非法行為畫上等號。他認為，單一案件對國內民眾接受人工生殖的意願，影響應相當有限。部分民眾可能因國內法規限制或海外價格較低，轉而尋求跨境生殖服務，卻忽略其中潛藏的風險。

「人工生殖不是付了錢，就保證能安全生下孩子。」黃建霈表示，海外醫療機構的技術水準、醫療品質及緊急處置能力，都必須事先確認。一旦療程發生併發症，民眾身處異國，可能面臨就醫不便、醫療費用高昂及後續照護難以銜接等問題。

黃建霈舉例，女性接受人工生殖療程，需要施打排卵針、進行取卵手術，部分程序涉及麻醉，也可能發生卵巢過度刺激症候群等併發症。在台灣接受治療，若發生符合健保給付規定的醫療問題，可透過國內醫療體系處理；但在海外就醫，未必享有相同保障。

另外，跨境人工生殖並非短期出國就能完成。黃建霈指出，男性採集精子相對單純，但女性從排卵刺激、追蹤卵泡到取卵，通常需要較長時間，整體療程可能以月計算，對工作、生活及經濟都是負擔。

黃建霈提醒，海外生殖服務品質參差不齊，民眾應留意仲介是否涉及詐騙、不實承諾或其他不法行為，不能僅憑網路廣告或低價方案就貿然接受安排。若確有赴海外接受治療的需求，應優先確認醫療機構是否合法、具備專業資格，以及發生醫療糾紛時的處理與求償機制。

針對跨國「訂製嬰兒」案件涉及指定嬰兒性別，黃建霈表示，台灣對非醫療必要的胚胎性別選擇已有明確限制，醫學上也不鼓勵為滿足個人偏好而進行性別篩選。若要在胚胎植入前確認性別，通常涉及胚胎切片及遺傳檢測等程序，這些操作並非完全沒有風險，若無醫療必要，就不應讓胚胎承受額外處置。

黃建霈強調，國內人工生殖醫療已有相當水準，民眾應優先選擇合法且具備完善照護能力的醫療機構。若因國內法規限制而考慮赴海外接受療程，更須充分了解當地法律、醫療品質與自身權益。