汐止男見警拔腿狂奔 遭圍捕竟是毒品通緝犯、身上還藏K他命

新北市汐止警方今凌晨巡邏時，在民族六街一帶發現一名男子形跡可疑，對方一見警車經過隨即往巷內逃竄，員警立即下車追捕並展開攔截圍捕，最後將男子逮捕。警方查出，男子竟是新北地檢署發布的毒品通緝犯，身上還起獲K他命，全案依法送辦。

警方表示，今天凌晨0時50分左右，員警執行巡邏勤務，行經汐止區民族六街23巷前時，發現一名劉姓男子形跡可疑。

劉男看到巡邏員警後，隨即轉身往巷內逃跑，員警見狀立即下車追捕，並同步實施攔截圍捕，最後在明峰街一帶將人查獲到案。

警方進一步查詢身分後發現，劉男是新北地檢署今年8月20日發布的毒品通緝犯，員警逮捕過程中也從他身上查獲K他命。全案警詢後，依規定將劉男移送新北地檢署偵辦。

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警方逮捕劉姓毒品通緝犯時，從其身上查獲K他命，相關毒品隨案查扣送辦。記者張策／翻攝